Языковед назвал слово, которого нет в украинском языке, но его употребляют почти все

Это нужно запомнить раз и навсегда

Все больше украинцев переходит на повседневное общение на украинском языке. Однако многие часто употребляют русские слова.

Очень распространено употребление русского слова "совпадать". Об этом рассказал украинский языковед и известный учитель Александр Авраменко.

"В слідуючому році наші відпустки не співпадають, тож не получиться разом поїхати на море", — привел пример Авраменко.

По его словам, в этом предложении есть сразу три слова из русского языка. Языковед объяснил, что слово "співпадають" нужно заменить на "збігаються", "слідуючому" — на "наступному", а вместо "не получиться" будет "не вийде".

"Слова "співпадати" нет в украинском языке. Говорим "збігатися". И так же будет не "співпадіння", а "збіг", — подчеркнул он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в украинском языке, чтобы поблагодарить кого-то никогда не стоит говорить "велике дякую". Это считается серьезным заблуждением. Известный украинский учитель рассказал, чем заменить эту фразу. На самом деле есть множество вариантов, которые будут звучать гораздо лучше.