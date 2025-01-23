Лише за поважної причини можна не прийти до ТЦК. Скільки є днів після вручення повістки

Підстави для неявки повинні бути підтверджені документально

Громадяни, які отримали повістку до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), зобов’язані з’явитися у визначений документом день, час і місце. Терміни явки та можливі причини неявки регулюються законом.

Про це розповідає адвокатка об’єднання "Діксі Лекс" Олена Бірюч у коментарі для РБК-Україна. За її словами, терміни, у які чоловік має прийти до ТЦК визначені статтею 22 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Інформація, яка повинна бути в повістці:

прізвище, ім’я, по батькові та дата народження;

назва ТЦК та СП, що видало документ;

мета виклику;

місце, дата та час явки;

підпис посадової особи;

реєстраційний номер документа;

роз’яснення наслідків неявки та обов’язок повідомити причину відсутності.

Поважні причини для неявки

Законом передбачено, що неявка за повісткою можлива лише у разі наявності поважних причин, які повинні бути підтверджені документально. До таких належать:

стихійні лиха або інші природні перешкоди;

хвороба;

воєнні дії на території проживання або їх наслідки;

смерть близького родича.

Якщо громадянин не з’явився за повісткою, він зобов’язаний повідомити про причину відсутності протягом трьох діб. Це можна зробити особисто, поштою або електронною поштою . У будь-якому випадку, до ТЦК та СП необхідно з’явитися не пізніше ніж за сім днів після пропущеної дати.

Відповідальність за неявку

Якщо громадянин не прибув за повісткою без поважної причини, за це передбачено адміністративну відповідальність. Штраф за порушення під час воєнного стану становить від 17 тисяч гривень (стаття 210-1 КУпАП).

Як зазначає адвокатка Олена Бірюч, територіальні центри комплектування найчастіше накладають максимальний штраф у розмірі 25,5 тисяч гривень. Якщо його не сплатити протягом 15 днів, Державна виконавча служба стягне суму у подвійному розмірі.

Громадяни мають право оскаржити постанову ТЦК та СП про штраф у суді загальної юрисдикції, додала юристка.

Раніше "Телеграф" писав, що робити, коли прийшла повістка, а у вас відстрочка від мобілізації. Юрист розповів, що робити громадянам у подібних випадках.