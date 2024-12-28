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Украинская "Сопілка" огненно поздравила оккупантов с Рождеством на юге: что это за техника у артиллеристов (видео)

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
РСЗО "Сопілка"
РСЗО "Сопілка". Фото Коллаж "Телеграфа"

Украинские мастера собрали РСЗО "Сопілка"

Не только конструкторские реактивные системы залпового огня, как РСЗО "Верба" способны навести страх на оккупантов. Почувствовать на себе они могут и меньшие изделия, например РСЗО "Сопілка", которую украинские военные используют на юге.

Найти ее характеристики будет непросто, ведь она собрана на базе прицепа и трех из 40 направляющих труб от РСЗО БМ-21 "Град". На ней инструкторы 118-й ОБрТрО в зоне боевых действий учат артиллеристов 159-го батальона. Соответствующее видео они опубликовали в соцсети "Фейсбук".

РСЗО Свирель в действии

"Наши бойцы могут умело бить из"Сопілки", — прокомментировали видео авторы. И это действительно так. Чтобы отстреляться и не попасть под ответный вражеский огонь, нужно иметь хорошие навыки. Инструктор Николай "Лукас" рассказывает: "От первого выхода у нас есть 10 минут отработать, потому что контрбатарея после 1 выхода за 10 минут успевает найти, навестись и дать ответ". Лучший результат — 4 мин на развертывание и 2 мин на сворачивание РСЗО.

Сам же "Сопілка" транспортируется на автомобиле HMMWV и может перевозить до 9 снарядов. Калибр — 122 мм, как и у БМ-21 "Град". Главная задача – поразить живую силу врага, бронированную и небронированную технику, артиллеристов россиян и командные пункты. Последний был поражен как раз в видео.

Длина направляющих труб у "Градов" — 3 метра. Дальность стрельбы у БМ-21 "Град" — до 40 км, у "Сопілки", очевидно, гораздо меньше, но это не умаляет ее смертоносности.

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#Оружие #РСЗО