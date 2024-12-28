Украинская "Сопілка" огненно поздравила оккупантов с Рождеством на юге: что это за техника у артиллеристов (видео)

Украинские мастера собрали РСЗО "Сопілка"

Не только конструкторские реактивные системы залпового огня, как РСЗО "Верба" способны навести страх на оккупантов. Почувствовать на себе они могут и меньшие изделия, например РСЗО "Сопілка", которую украинские военные используют на юге.

Найти ее характеристики будет непросто, ведь она собрана на базе прицепа и трех из 40 направляющих труб от РСЗО БМ-21 "Град". На ней инструкторы 118-й ОБрТрО в зоне боевых действий учат артиллеристов 159-го батальона. Соответствующее видео они опубликовали в соцсети "Фейсбук".

РСЗО Свирель в действии

"Наши бойцы могут умело бить из"Сопілки", — прокомментировали видео авторы. И это действительно так. Чтобы отстреляться и не попасть под ответный вражеский огонь, нужно иметь хорошие навыки. Инструктор Николай "Лукас" рассказывает: "От первого выхода у нас есть 10 минут отработать, потому что контрбатарея после 1 выхода за 10 минут успевает найти, навестись и дать ответ". Лучший результат — 4 мин на развертывание и 2 мин на сворачивание РСЗО.

Сам же "Сопілка" транспортируется на автомобиле HMMWV и может перевозить до 9 снарядов. Калибр — 122 мм, как и у БМ-21 "Град". Главная задача – поразить живую силу врага, бронированную и небронированную технику, артиллеристов россиян и командные пункты. Последний был поражен как раз в видео.

Длина направляющих труб у "Градов" — 3 метра. Дальность стрельбы у БМ-21 "Град" — до 40 км, у "Сопілки", очевидно, гораздо меньше, но это не умаляет ее смертоносности.

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