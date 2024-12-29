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Почали атаку на новому фронті: до чого на цей раз вдалась Росія, аби посварити українців

Автор
Марина Іщенко
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Автор
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Оксана Забужко помітила нову атаку росіян Новина оновлена 29 грудня 2024, 18:13
Оксана Забужко помітила нову атаку росіян. Фото Колаж "Телеграф"

У ворога різні способи зіпсувати нам свято, пише Забужко

Українська письменниця Оксана Забужко помітила в мережі нову атаку росіян. Вони у західних та українських пабліках почали писати негативні коментарі, темою для цього стало цьогорічне Різдво в Україні.

Своїми думками вона поділилилась у Фейсбук. Авторка процитувала коментарі, які з'являлись у мережі.

"Цьогоріч у мережі новинка — люта, масована атака на українське Різдво з колядою! Під усіма побаченими мною відео, де молодь колядує в центрі Києва — чи на Хрещатику, чи на метро "Хрещатик", чи у вагоні, — як на україномовних, так і на англомовних пабліках у коментах, замість звичного розчулення, вибухає несподіваний шквал ботів-ненависників, з одностайним лементом обурення у діапазоні від "This is not Ukrainian!" (Це не українська мова) та "They betrayed their traditions!" (Вони зрадили свої традиції). Аж тут я зідентифікувала когтисту лапу МП (росіян — ред.). На україномовних: "Зовсім подуріли вже з жиру, з косою, як смерть, ходять, п…дуй в окопи!". Ясно, що в Ольгіно вертепу не бачили, Смерті з Іродом не впізнають, але на які триґерні кнопки українцям тиснути, їх інструктовано правильно, і свою лінію вони ведуть чітко й нахраписто", — пише Забужко.

Тому вона зазначила, що не тільки ракетами на Святвечір росіяни атакували Україну. Вона підсумувала, що у ворога різні способи зіпсувати нам свято та змусити на свята отруїтись їхньою ненавистю й погризтись між собою.

В коментарях під дописом люди відреагували на це. Українці висловили свою думку.

Раніше "Телеграф" писав, що Роскомнадзор оголосив про блокування Viber. Застосунок від сьогодні не працюватиме на всій території Російської Федерації.

Теги:
#РФ #Оксана Забужко #Боти