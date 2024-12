Почали атаку на новому фронті: до чого на цей раз вдалась Росія, аби посварити українців

У ворога різні способи зіпсувати нам свято, пише Забужко

Українська письменниця Оксана Забужко помітила в мережі нову атаку росіян. Вони у західних та українських пабліках почали писати негативні коментарі, темою для цього стало цьогорічне Різдво в Україні.

Своїми думками вона поділилилась у Фейсбук. Авторка процитувала коментарі, які з'являлись у мережі.

"Цьогоріч у мережі новинка — люта, масована атака на українське Різдво з колядою! Під усіма побаченими мною відео, де молодь колядує в центрі Києва — чи на Хрещатику, чи на метро "Хрещатик", чи у вагоні, — як на україномовних, так і на англомовних пабліках у коментах, замість звичного розчулення, вибухає несподіваний шквал ботів-ненависників, з одностайним лементом обурення у діапазоні від "This is not Ukrainian!" (Це не українська мова) та "They betrayed their traditions!" (Вони зрадили свої традиції). Аж тут я зідентифікувала когтисту лапу МП (росіян — ред.). На україномовних: "Зовсім подуріли вже з жиру, з косою, як смерть, ходять, п…дуй в окопи!". Ясно, що в Ольгіно вертепу не бачили, Смерті з Іродом не впізнають, але на які триґерні кнопки українцям тиснути, їх інструктовано правильно, і свою лінію вони ведуть чітко й нахраписто", — пише Забужко.

Тому вона зазначила, що не тільки ракетами на Святвечір росіяни атакували Україну. Вона підсумувала, що у ворога різні способи зіпсувати нам свято та змусити на свята отруїтись їхньою ненавистю й погризтись між собою.

В коментарях під дописом люди відреагували на це. Українці висловили свою думку.

