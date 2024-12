Начали атаку на новом фронте: к чему на этот раз прибегла Россия, чтобы поссорить украинцев

У врага разные способы испортить нам праздник, пишет Забужко

Украинская писательница Оксана Забужко заметила в сети новую атаку россиян. Они в западных и украинских пабликах начали писать негативные комментарии, темой для этого стало Рождество в этом году в Украине.

Своими мыслями она поделилась в Facebook. Автор процитировал комментарии, которые появлялись в сети.

"В этом году в сети новинка — лютая, массированная атака на украинское Рождество с колядой! Под всеми увиденными мной видео, где молодежь колядует в центре Киева — или на Крещатике, или на метро "Крещатик", или в вагоне, — как на украиноязычных, так и на англоязычных пабликах в комментариях, вместо привычного умиления, взрывается неожиданный шквал ботов-ненавистников, с единодушным криком возмущения в диапазоне от "This is not Ukrainian! " (Это не украинский язык) и "They betrayed their traditions!" (Они предали свои традиции). И тут я идентифицировала когтистую лапу МП (россиян — ред.). На украиноязычных: "Совсем подурели уже с жиру, с косой, как смерть, ходят, п…дуй в окопы!". Ясно, что в Ольгино вертепа не видели, Смерти с Иродом не узнают, но на какие триггерные кнопки украинцам давить, они инструктированы правильно, и свою линию они ведут четко и нахраписто", — пишет Забужко.

Поэтому она отметила, что не только ракетами в сочельник россияне атаковали Украину. Она подытожила, что у врага разные способы испортить нам праздник и заставить на праздники отравиться их ненавистью и погрызться между собой.

В комментариях под сообщением люди отреагировали на это. Украинцы высказали свое мнение.

