Писати буде нікому: у Росії заблокували Viber

Додаток іноземного походження блокують не вперше

У п'ятницю, 13 грудня, Роскомнадзор оголосив про блокування Viber. Застосунок від сьогодні не працюватиме на всій території Російської Федерації.

Про це повідомляють російські ЗМІ. Роскомнадзор пояснив це тим, що застосунок Viber нібито порушує закони, виконання яких потрібне "для запобігання загрозам використання месенджера в терористичних та екстремістських цілях, вербування громадян для їх вчинення, продажу наркотиків, а також у зв'язку з розміщенням протиправної інформації".

Viber — VoIP-застосунок для дзвінків і обміну повідомленнями. Застосунок підв'язується до номера мобільного телефону, але не використовує мобільну мережу. Для здійснення дзвінків і обміну повідомленнями програма потребує інтернет-з'єднання. У месенджері можна створювати чат-боти, канали та спільноти та здійснювати платежі. Початкова розробка ядра Viber базувалась в Ізраїлі. У 2024 році офіси Viber розташовані в Тель-Авіві, Києві, Софії, Лондоні, Люксембурзі, Манілі, Мінську та Тбілісі.

Блокування іноземних додатків у Росії — що відомо

На початку повномасштабного вторгнення після блокування соціальної мережі компанії Meta — Facebook, в Росії починають блокувати джерело єдиного заробітку російських блогерів — Instagram.

Цієї осені влада РФ заборонила Discord — американську платформу обміну повідомленнями та голосовими викликами. Платформа була популярна серед геймерів, але все частіше використовувалась для зв'язку. У зв'язку з цим, це серйозно вдарило насамперед російську армію. Рішення про блокування було зустрінуто гучною критикою з боку Z-блогерів. Пропагандисти зазначили, що Discord активно використовували російські підрозділи для координації дій. За їхніми словами, за 2,5 роки повномасштабної війни російський військовий не зміг вигадати безпечну платформу зв’язку, тому загарбникам доводиться покладатися на сервіси на кшталт Discord і Telegram.

Кремль також закрив росіянам доступ до YouTube. У багатьох регіонах РФ не працює як мобільний додаток, так і десктопна версія. Зазначається, що не йдеться про всіх користувачів поголовно. YouTube не працює вибірково — у когось не вантажиться зовсім, у когось підвантажуються тільки Shorts (короткі відео — ред.)

Натомість Google остаточно відключив монетизацію в Росії. Сервіс контекстної реклами Google AdSense повністю припинив свою діяльність в російському інтернеті, а всі облікові записи користувачів із Росії були відключені.

Раніше "Телеграф" писав, що на цьому протистояння між Росією та Google не завершилось. Нещодавно стало відомо, що Росія оштрафувала Google на 20 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 доларів. Це нібито сума штрафу за блокування проросійських каналів на YouTube.