ГУР влаштувало масштабний збій у роботі російських банків

Кіберфахівці ГУР атакували один з російських банків, в його роботі стався збій

Фахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони України вчергове атакували російський фінансовий сектор, який задіяний у забезпеченні окупаційної армії.

Про це ГУР повідомило "Телеграфу". Цього разу під удар потрапив "МТС-Банк", в роботі якого відучора стався масштабний збій.

Як повідомляють джерела в українській розвідці, проти банку була розгорнута потужна DDOS-атака, яка призвела до блокування роботи сервісів банку, неможливістю скористатися онлайн-додатками установи, перебої в роботі платіжних систем.

Користувачі скаржились на неможливість скористатися мобільним застосунком банку (відсутній доступ та зникають особисті дані користувачів у застосунку), здійснити переказ коштів, зняти готівку з банківських рахунків/карт, поповнити рахунок та здійснити оплату за послуги.

Онлайн-банкінг "МТС-Бізнес" також не функціонує, що впливає на бізнес-ринок та надання/оплату послуг. Поодинокі випадки щодо хаотичного списання коштів з рахунків клієнтів банку також фіксуються у відкритих джерелах. Водночас клієнтська підтримка банку заперечує факт зовнішньої атаки, а коментарі невдоволених користувачів оперативно видаляють з онлайн-ресурсів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українські хакери паралізували роботу російських державних підприємств. Серед них – сайт московського метро, РЖД та МВС Росії.