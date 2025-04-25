Від спеки не залишиться і сліду. Києву прогнозують різкі зміни в погоді

П'ятниця у Києві буде останнім днем на цьому тижні, коли буде спекотно

Аномальне тепло в Києві протримається буквально один день і у місто увірветься негода. Синоптики прогнозують в кінці тижня хмари, дощі, похолодання та вітер.

Опади мають пройти лише в першій половині суботи, а от значні вітри вируватимуть на вихідних. Таким прогнозом поділились в Meteofor.

Протягом п'ятниці, 25 квітня, а саме у першій її половині, буде ясна погода, хоча в обід набіжать хмари. Дощу не очікується. Денна температура сягне +24 градусів, а вночі зафіксувалась біля +13 градусів. Тобто цей день буде найтеплішим з-поміж інших трьох. Сила вітру не перевищить помірних 6-7 м/с.

У перший вихідний, 26 квітня, варто готуватись до хмарності, дощів, значного спаду температури та вітрів. Опади прогнозуються протягом першої половини суботи й найінтенсивнішими вони будуть вночі. Протягом всього дня вируватимуть свіжі-сильні вітри, до 9-11 м/с.

Неділя, 27 квітня, також очікується прохолодною та хмарною. Опадів синоптики не обіцяють. Показники на термометрах у денний час виростуть до +11 градусів, а вночі буде всього +4 градуси. Найсильніші пориви вітру передбачаються упродовж ранку-вечора — свіжі-сильні 10-12 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли в Україні прийде сильний холод.