Поляки збудують на кордоні з Україною потужні укріплення з високим парканом та колючим дротом (фото)

Вони включають різного роду перешкоди

Польща побудує укріплення "Східний щит" також і на кордоні з Україною. Спочатку їх планувалося звести на кордоні з Росією та Білоруссю.

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск під час візиту до першої побудованої ділянки укріплень, пише Polskie Radio. Він зазначив, що "Східний щит" зробить життя у Вармінсько-Мазурському, Підляському, Люблінському та Підкарпатському воєводствах більш безпечним. Водночас примусово переселяти звідти мешканців не будуть.

За словами Туска, "що краще буде охоронятися польський кордон, то важче буде дістатися до нього тим, хто матиме погані наміри". Політик додав, що Польща співпрацюватиме з країнами Балтії, щоб зробити оборонну інфраструктуру ефективною протягом усього кордону з Росією та Білоруссю.

"Наша діяльність також стосуватиметься безпеки кордону з Україною — з інших причин, але ми хочемо, щоб поляки почувалися безпечніше на всій довжині східного кордону", — заявив Туск.

Нагадаємо, "Східний щит" є спільним проєктом Міноборони та Генштабу Польщі. Він полягає у створенні різних типів укріплень на кордонах з РФ та Білоруссю, та, як тепер з'ясувалося, ще й з Україною. Починаючи від стандартних перешкод, наприклад, парканів та колючого дроту, закінчуючи сучасними системами протидії безпілотникам.

Як повідомляв "Телеграф", Росія вдалася до відкритих погроз Польщі ударом по стратегічній базі. Їх озвучила офіційна представниця Міністерства закордонних справ (МЗС) РФ Марія Захарова.