Обзывал и восхвалял Путина: Фреймут в Польше наткнулась на злого мужчину (видео)

Украинцы возмущены действиями мужчины

Ведущая Оля Фреймут, хоть и родилась во Львовской области, но уже давно живет за границей, попала в Польшу в скандал с фанатами Путина. Неизвестный кричал на нее и вел себя агрессивно, все это она сумела снять на видео.

Об этом она сообщила на своей странице в Instagram. Там Фреймут рассказала подробности.

Ведущая пожаловалась на теплый прием в Варшаве. Она "нарвалась" на агрессивного мужчину, который общался на польском и выкрикивал обиды. При этом поляк хвалил Путина.

Также Фреймут рассказала, что встретила пожилых людей, которые просили покинуть страну и показывали ей средние пальцы. Поэтому ведущая обратилась к украинцам, которые находятся в Польше.

"Мой таксист застрял на шлагбауме, у него не сработала карточка. Подбежал крепкий поляк и начал кричать: "К*рва, слава Путину!". Полячки в старческом возрасте тыкали средние пальцы и просили покинуть страну. Я выражаю искреннюю любовь всем тем украинцам, которые сейчас вынужденно живут в Польше. У вас несокрушимый дух. Слава Украине!" — написала она.

Фреймут отреагировала на оскорбительные слова мужчины. Она ему отвечала на английском языке:

"I’m not kurwa, my name is Olya Freimut" ("Я не ку*ва, меня зовут Оля Фреймут" — укр).

Реакция украинцев

Украинцы отреагировали на сообщение Ольги Фреймут. Они написали свое мнение.

