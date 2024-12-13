Представник Трампа по Україні назвав строк закінчення війни

Келлог сказав, що Трамп продемонструє унікальний підхід до розв'язання війни

Спеціальний представник США з питань України та Росії Кіт Келлог передбачає завершення війни протягом найближчих кількох місяців. На його думку, це станеться у 2025-му.

Про це він сказав у заяві в ефірі телеканалу Fox. "Я дійсно вірю, що все вирішиться протягом наступних кількох місяців", — заявив дипломат. За його словами, єдиною людиною, спроможною закінчити війну, є президент Дональд Трамп.

Келлог підкреслив, що новообраний президент США може здійснити несподіваний дипломатичний крок — організувати зустріч президентів України та Росії безпосередньо у Вашингтоні.

"Трамп грає в шахи на трьох рівнях," — зазначив представник. Він не виключає, що глава держави може запросити Володимира Зеленського та Володимира Путіна для проведення прямих перемовин. Ідея такої зустрічі дійсно хороша, каже Келлог.

Наприкінці листопада команда Трампа офіційно номінувала Кіта Келлога на посаду спеціального представника по Україні та Росії. Генерал у відставці заявив, що має намір докласти максимум зусиль для встановлення миру.

Келлог переконаний: найближчими місяцями ситуація може кардинально змінитися. На його думку, тільки президентські повноваження Трампа дадуть змогу розв'язати складну дипломатичну головоломку. Адміністрація Трампа запропонує унікальний підхід до розв’язання війни. Проте деталей цього підходу він не озвучив.

Також раніше "Телеграф" писав, що ексзаступник Держсекретаря США розповів про Келлога і його "мирний план". В України є привід для оптимізму, вважає він.