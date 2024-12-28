Зеленський поговорив із президентом Азербайджану і висунув вимогу РФ

Потрібно ретельно розслідувати причини катастрофи

Президент України провів розмову з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим та висловив йому особисто та всьому азербайджанському народу співчуття з приводу катастрофи рейсу J2-8243. На тлі цього Володимир Зеленський висунув вимогу до Росії — Кремль має "надати чіткі пояснення та припинити поширювати дезінформацію".

Інформація про це з’явилася на офіційній сторінці Зеленського в Telegram. За його словами, "ключовим пріоритетом зараз є ретельне розслідування катастрофи".

Володимир Зеленський зазначив, що на фото та відео чітко видно пошкодження фюзеляжу літака, зокрема пробоїни та вм’ятини, які дуже нагадують удар ракетою ППО.

"Провів розмову з Президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим і висловив співчуття йому та азербайджанському народові у зв’язку з жахливою катастрофою рейсу J2-8243 "Азербайджанських авіаліній". Ми відзначили героїзм пілотів і всього екіпажу літака.

Ключовим пріоритетом зараз є ретельне розслідування, яке дасть відповіді на всі питання про те, що сталося насправді. Росія має надати чіткі пояснення та припинити поширювати дезінформацію. На фото й відео чітко видно пошкодження фюзеляжу літака, зокрема пробоїни та вм’ятини, які дуже нагадують удар ракетою ППО", — йдеться у повідомленні.

При цьому президент України наголосив на тому, що ми підтримаємо Азербайджан у цій ситуації всіма необхідними засобами.

"Крім того ми домовилися активізувати двосторонні контакти найближчим часом", — резюмував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 25 грудня у казахстанському місті Актау впав пасажирський літак компанії Azerbaijan Airlines. Зазначалося, що спочатку він прямував із Баку до Грозного, проте не зміг сісти через густий туман. Після цього він рушив у бік Актау, де впав неподалік аеропорту. Загинули щонайменше 39 людей із 69, що перебували на борту. У перші години після аварії повідомлялося, що причиною падіння могло стати зіткнення з птахом.

Однак пізніше стало відомо, що причиною авіакатастрофи літака Embraer 190AR, який зазнав катастрофи в Казахстані, була робота російської ППО. Очевидці стверджують, що чули вибух перед катастрофою. Крім того, на корпусі літака були виявлені сліди, які можна ідентифікувати як осколкову поразку. Також відомо, що аеропорти Грозного та Махачкали відмовилися приймати літак, а натомість чомусь відправили його до Актау на іншому березі Каспійського моря – швидше за все розраховуючи, що літак впаде у воду або розіб’ється.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що депутат азербайджанського парламенту Расім Мусабеков звинуватив Росію у катастрофі літака. Фактично це перше звинувачення, висловлене Росії представником влади Азербайджану.