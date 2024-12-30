В Україну йде "справжня" зима: коли чекати на похолодання

На початку січня варто чекати на морози

Синоптики очікують, що погода в Україні найближчими днями стане помітно прохолоднішою. Вже на наступних вихідних стовпчики термометра опустяться до мінусових значень по всій території країни.

Про це йдеться в прогнозах Укргідрометцентру та сайту Meteofor. Згідно з прогнозами, до четверга температура плавно підвищуватиметься, а вже з п’ятниці піде вниз.

Першими зміну тенденції почнуть помічати на заході країни, де відчутні морози можна побачити вже у п’ятницю. В решті частин України похолодання прийде приблизно на день пізніше.

Слід зазначити, що у південних областях сильних морозів не очікується, а температура повітря навіть після похолодання утримуватиметься в районі -1…+1 градуса.

Разом із похолоданням в Україну також прийдуть опади у вигляді мокрого снігу. У більшості областей на нього варто чекати з 3 січня, а на півдні з 4-го.

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Нагадаємо, синоптики кажуть, що суттєве похолодання в Україні пов’язане із рухом холодної повітряної маси із району Гренландії до західної Європи. Тому різке зниження температури повітря спостерігатиметься по всьому європейському континенту, а не лише у нашій країні.