В Украину идет "настоящая" зима: когда ждать похолодания
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В начале января стоит ждать морозов
Синоптики ожидают, что погода в Украине в ближайшие дни станет заметно прохладней. Уже на грядущих выходных столбики термометра опустятся до минусовых значений по всей территории страны.
Об этом говорится в прогнозах Укргидрометцентра и сайта Meteofor. Согласно прогнозам, до четверга температура будет плавно повышаться, а уже с пятницы пойдет вниз.
Первыми изменение тенденции начнут замечать на западе страны, где ощутимые морозы можно будет увидеть уже в пятницу. В остальных частях Украины похолодание придет примерно на день позже.
Стоит отметить, что в южных областях сильных морозов не ожидается, а температура воздуха даже после похолодания будет удерживаться в районе -1…+1 градуса.
Вместе с похолоданием в Украину также придут и осадки в виде мокрого снега. В большинстве областей его стоит ждать с 3 января, а на юге с 4-го.
Напомним, синоптики говорят, что существенное похолодание в Украине связано с движением холодной воздушной массы из района Грендландии в западную Европу. Поэтому резкое снижение температуры воздуха будет наблюдаться по всему европейскому континенту, а не только в нашей стране.