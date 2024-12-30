В Украину идет "настоящая" зима: когда ждать похолодания

В начале января стоит ждать морозов

Синоптики ожидают, что погода в Украине в ближайшие дни станет заметно прохладней. Уже на грядущих выходных столбики термометра опустятся до минусовых значений по всей территории страны.

Об этом говорится в прогнозах Укргидрометцентра и сайта Meteofor. Согласно прогнозам, до четверга температура будет плавно повышаться, а уже с пятницы пойдет вниз.

Первыми изменение тенденции начнут замечать на западе страны, где ощутимые морозы можно будет увидеть уже в пятницу. В остальных частях Украины похолодание придет примерно на день позже.

Стоит отметить, что в южных областях сильных морозов не ожидается, а температура воздуха даже после похолодания будет удерживаться в районе -1…+1 градуса.

Вместе с похолоданием в Украину также придут и осадки в виде мокрого снега. В большинстве областей его стоит ждать с 3 января, а на юге с 4-го.

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Напомним, синоптики говорят, что существенное похолодание в Украине связано с движением холодной воздушной массы из района Грендландии в западную Европу. Поэтому резкое снижение температуры воздуха будет наблюдаться по всему европейскому континенту, а не только в нашей стране.