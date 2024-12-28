В Україну йде різке похолодання: чого чекати від погоди на початку січня

В Україні все ж таки буде "справжня" зима

Початок 2025 року відзначиться різким падінням стовпчиків термометра. Погода в Україні буде морозною у першій декаді січня, але пізніше показники повернуться до норми, а кінець місяця взагалі буде теплим.

Згідно з прогнозами синоптиків, до Європи на початку року принесе холодну повітряну масу з Гренландії. Паралельно з цим відбудеться активація циклону у північній частині Атлантичного океану.

На тлі цього першого тижня нового року аномальні холоди накриють північ і захід Європи, а пізніше холоди поширяться на південь і схід, частково накривши Україну.

Перші дні січня в Україні будуть аномально теплими, проте потім температура повітря різко впаде. При цьому в західній частині країни можливе падіння на 10-13 градусів лише за кілька днів.

На півдні та сході тепла погода протримається трохи довше, а похолодання не відчуватиметься настільки різко.

Нагадаємо, раніше Ігор Кибальчич у коментарі Телеграфу говорив, що перед Новим роком очікується значне зниження температури повітря.