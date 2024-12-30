Звичайна "хрущовка" і типова школа: як виглядають місця, де виросла й навчалася Юлія Тимошенко

Раніше у Дніпрі проводили екскурсії місцями дитинства політикині

Одна із найвідоміших політикинь Юлія Тимошенко народилася і виросла в місті Дніпропетровськ (нині Дніпро). У радянські часи, коли там жила народна депутатка, місто було важливим центром ракетобудування.

Раніше, у 2013 році у Дніпропетровську була екскурсія "місцями уродженки міста, експрем’єра Юлії Тимошенко". Цей маршрут був розроблений креативною агенцією. У 2013 році ціна квитків вартувала від 200 до 500 гривень. Про це пише Radiosvoboda.

Юлія Григян (дівоче прізвище) народилася у місті Дніпропетровськ 27 листопада 1960 року у звичайній радянській сім’ї. Вона виросла у "хрущовці" — п’ятиповерховому цегляному будинку.

Майбутня прем’єр-міністерка виросла на проспекті Кірова, у так званому "будинку таксистів". Її сім’я була неповною: батько пішов, коли Юлії було два роки.

Навчалася Юлія Тимошенко у школі №75. Вона була відмінницею та авторкою сценаріїв різних шкільних свят. За словами екскурсоводки, вона дуже подобалася хлопцям і вона навіть билися за те, що буде проводжати її додому.

Проте, екскурсантам майже не показували Дніпропетровський машинобудівний завод імені Леніна, де працювала Юлія Тимошенко. Також не "засвітили" будинок, де колись був офіс "ЄЕСУ". Однак відомо, який вигляд мав Палац студентів, де Юлія робила бізнес разом із чоловіком — вони здавали напрокат відеокасети.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядала Юлія Тимошенко у 2005 році. Вперше вона очолила уряд 24 січня 2005 року — спочатку була виконувачем обов’язків, а потім — 4 лютого — вже була затверджена голосами депутатів Верховної Ради.