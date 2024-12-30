Обычная "хрущевка" и типичная школа: как выглядят места, где выросла и училась Юлия Тимошенко

Ранее в Днепре проводили экскурсии по местам детства

Одна из самых известных политика Юлия Тимошенко родилась и выросла в городе Днепропетровск (ныне Днепр). В советское время, когда там жила народный депутат, город был важным центром ракетостроения.

Ранее, в 2013 году в Днепропетровске была экскурсия "местами уроженки города, экс-премьера Юлии Тимошенко". Этот маршрут был разработан креативным агентством. В 2013 году цена билетов стоила от 200 до 500 гривен. Об этом пишет Radiosvoboda.

Юлия Григян (девичья фамилия) родилась в городе Днепропетровск 27 ноября 1960 года в обычной советской семье. Она выросла в "хрущевке" — пятиэтажном кирпичном доме.

Будущая премьер-министр выросла на проспекте Кирова, в так называемом "доме таксистов". Ее семья была неполной: отец ушел, когда Юле было два года.

Училась Юлия Тимошенко в школе №75. Она была отличницей и автором сценариев разных школьных праздников. По словам экскурсовода, она очень нравилась парнями и они даже дралась за то, кто будет провожать ее домой.

Однако экскурсантам почти не показывали Днепропетровский машиностроительный завод имени Ленина, где работала Юлия Тимошенко. Также не "засветили" дом, где когда-то был офис "ЕЭСУ". Однако известно, как выглядел Дворец студентов, где Юлия делала бизнес вместе с мужем — они сдавали напрокат видеокассеты.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядела Юлия Тимошенко в 2005 году. Впервые она возглавила правительство 24 января 2005 — сначала была исполняющим обязанности, а затем — 4 февраля — уже была утверждена голосами депутатов Верховной Рады.