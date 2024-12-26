Був арештований у 18 років, а через рік створив партію: яким був у молодості нардеп Андрій Парубій

Екснардеп відомий своєю активною участю в національно-визвольному русі

Андрій Парубій — український політик та голова Верховної Ради України з 14 квітня 2016 року по 28 серпня 2019 року. Він запам’ятався нам завдяки своєму мовленню та емоційним висловлюванням. А раніше ми розповідали, що відомо про дружину Андрія Парубія, з якою вони живуть у різних містах.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, яким був у молодості Андрій Парубій і з чого починалася його кар’єра політика. Відомо, що майбутній депутат був лаборантом в інституті.

Народився Андрій Парубій 31 січня 1971 року в Червонограді Львівської області. У 1987 році, у віці 16 років, Андрій розпочав трудову діяльність лаборантом Карпатської архітектурно-археологічної експедиції Інституту суспільних наук АН УРСР.

Згодом Андрій Парубій став керівником націоналістичної спадщини молодіжної організації — Товариства "Спадщина". Він брав участь у національно-визвольному русі та був організатором перших в Україні пікетів. У 1989 році Андрія Парубія було арештовано за те, що він організував несанкціонований мітинг.

У 1990 він став депутатом львівської обласної ради. Вже за рік він став засновником Соціал-національної партії України разом із Олегом Тягнибоком. У 2004 партію було перейменовано на Всеукраїнське об’єднання "Свобода".

Паралельно з громадською діяльністю, Андрій здобував освіту. У 1994 році він закінчив історичний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка, отримавши спеціальність історика та викладача історії. Згодом, у 2001 році, завершив аспірантуру у Львівській політехніці за спеціальністю "політологія та соціологія".

Андрій Парубій був також активним учасником "Помаранчевої революції". А у грудні-листопаді 2004 став комендантом Українського дому в Києві, за що його було нагороджено знаком "Визначному учаснику Помаранчевої революції". Згодом став членом політичної партії "Наша Україна".

Після Революції Гідності обіймав посаду секретаря Ради національної безпеки та оборони України з 27 лютого по 7 серпня 2014 року. З грудня 2014 по квітень 2016 року був першим заступником голови Верховної Ради України, а з квітня 2016 по серпень 2019 року — головою Верховної Ради України.

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