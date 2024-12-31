Колядники з кулаками і дрючками: як в українських селах билися за територію на Різдво

Неочікуваний лист українського письменника Архипа Тесленка до Марії Грінченко розкриває маловідому традицію різдвяних святкувань в українських селах

Архип Тесленко, український письменник, у своєму листі до Марії Грінченко вітає її зі святами та Новим роком, згадуючи традиції святкування Різдва у своєму селі. Лист, окрім іншого, містить цікаві спогади про бійки між хлопцями з його села та жителями сусідніх населених пунктів, що стали частиною народної традиції.

Історик Вадим Назаренко наводить текст листа. В коментарях підтверджують, що святкування Різдва в українських селах має багатий спектр традицій. І бійки – одна з них.

Традиції святкування Різдва

Дмитро Гайдамака описує, як у його селі колись на Різдво хлопці з одного кута села билися з колядниками з іншого кута. Це явище існувало ще в часи НЕПу та дореволюційної України. За словами автора, у їхньому селі колядники часто використовували палки та інші предмети для бійок, що призводило до серйозних наслідків.

Особливо показовим є випадок у хуторі Бабина, розташованому між двома селами. Колядники з обох населених пунктів вважали цю територію своєю, що призводило до регулярних зіткнень.

Соціальні аспекти насильства

Він також порівнює ставлення до бійок у селі та місті. У Вінниці за такі дії засуджували, тоді як на селі це сприймалося як частина культури і навіть підтримувалося старшими поколіннями. Згадується випадок, коли його дідусь заохочував його до участі в бійках з сусідніми хлопцями, що підкреслює різницю в соціальних нормах між містом і селом.

Народна пам'ять про традиції

Автор наголошує на важливості пам'яті про ці традиції, які відображають характер святкувань та соціальні взаємодії в українських селах. Він зазначає, що такі бійки були не лише фізичним протистоянням, а й способом вираження молодіжної культури та соціальної ідентичності.

Сьогодні, коли більшість різдвяних традицій зводиться до мирного колядування та святкових застіль, важливо пам'ятати про різноманітність і складність української народної культури. Ці забуті звичаї допомагають краще зрозуміти соціальне життя наших предків та еволюцію святкових традицій в Україні.

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