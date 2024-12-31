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Колядники с кулаками и палками: как в украинских селах дрались за территорию на Рождество

Автор
Катерина Шполянская
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Автор
Колядники
Колядники. Фото Коллаж "Телеграф"

Неожиданное письмо украинского писателя Архипа Тесленко Марии Гринченко раскрывает малоизвестную традицию рождественских празднований в украинских селах

Архип Тесленко, украинский писатель, в своем письме Марии Гринченко поздравляет ее с праздниками и Новым годом, вспоминая традиции празднования Рождества в своем селе. Письмо, кроме прочего, содержит интересные воспоминания о драках между ребятами из его села и жителями соседних населенных пунктов, ставших частью народной традиции.

Историк Вадим Назаренко приводит текст письма. В комментариях подтверждают, что празднование Рождества в украинских селах имеет богатый спектр традиций.

Традиции празднования Рождества

Дмитрий Гайдамака описывает, как в его деревне когда-то на Рождество ребята из одного угла села сражались с колядниками из другого угла. Это явление существовало еще во времена НЭПа и дореволюционной Украины. По словам автора, в их деревне колядники часто использовали палки и другие предметы для драк, что имело серьезные последствиям.

Особенно показателен случай в хуторе Бабина, расположенном между двумя селами. Колядники из обоих населенных пунктов считали эту территорию своей, что приводило к регулярным столкновениям.

Социальные аспекты насилия

Он также сравнивает отношение к дракам в селе и городе. В Виннице за такие действия осуждали, в то время как в селе это воспринималось как часть культуры и даже поддерживалось старшими поколениями. Упоминается случай, когда его дедушка поощрял к участию в драках с соседними ребятами, что подчеркивает разницу в социальных нормах между городом и селом.

Народная память о традициях

Автор отмечает важность памяти об этих традициях, которые отражают характер празднований и социальные взаимодействия в украинских селах. Он отмечает, что такие потасовки были не только физическим противостоянием, но и способом выражения молодежной культуры и социальной идентичности.

Сегодня, когда большинство рождественских традиций сводится к мирному колядованию и праздничным застольям, важно помнить о разнообразии и сложности украинской народной культуры. Эти забытые обычаи помогают лучше понять социальную жизнь наших предков и эволюцию праздничных традиций в Украине.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине традиционно развлекались кулачными боями вплоть до начала ХХ века. Сражались студенты и знать, казаки и попы.

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