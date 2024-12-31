В Украине дорожает автогражданка: как вырастут лимиты выплат с 1 января 2025 года

Страховая сама определит стоимость полиса для каждого водителя

С 1 января 2025 г. в Украине вырастет сумма обязательного автострахования автомобиля. Она будет повышаться постепенно, чтобы приблизиться к реальным затратам (цены на импортные запчасти обновляются, а сумма страхования в гривнах несколько лет подряд оставалась "замороженной").

С 2025 года лимиты увеличатся до 250 тыс. грн за ущерб, причиненный имуществу (но максимум 1,25 млн грн на событие) и до 500 тыс. грн. грн за ущерб, причиненный здоровью (максимум – 5 млн грн на событие). Страховые будут самостоятельно выбирать, от чего будет зависеть стоимость полиса для каждого водителя (например, от стажа вождения, возраста или истории попадания в ДТП).

Больше об этом читайте в публикации: "Новый год — новые налоги и тарифы. Что изменится для украинцев с 1 января 2025 года".

До этого законодательно были установлены следующие лимиты: 160 тыс. грн, если ущерб нанесен имуществу третьих лиц; 320 тыс. грн, если ущерб причинен жизни и/или здоровью третьих лиц.

Отменяется франшиза (сумма, которую в случае ДТП виновнику придется компенсировать самостоятельно). Если водитель застрахованного авто не является виновником ДТП, ущерб ему возместит его страховая компания, однако взимать средства будет со страховщика другой стороны – виновника аварии.

Напомним, "Телеграф" объяснял, почему не стоит экономить на автогражданке.