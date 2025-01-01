Штормовой ветер и опасность схода лавин: каким регионам не повезет с погодой 1 января (карта)

При этом в Украине пока остается аномальное тепло

В среду, 1 января, синоптики прогнозируют облачную погоду без осадков. В западных регионах объявлен І (желтый) уровень опасности из-за сильных порывов ветра.

На Ивано-Франковщине велика вероятность схода лавин. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В Украине ожидается сухая погода, только ночью и утром на юге страны, а также в Винницкой, Кировоградской и Днепропетровской областях местами возможен туман.

Температура ночью будет колебаться в пределах -3…+2 градусов, в светлое время суток термометры покажут от +3 до +8. В Крыму воздух прогреется до +12 градусов. В то же время, на высокогорье Карпат ночью ртутные столбики упадут до -2…-7, днем ожидается от нуля до 5 градусов тепла.

Юго-западный ветер на всей территории страны будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду. Днем в большинстве западных и местами в Житомирской области порывы могут достигать 20 метров. В связи со штормовым ветром метеорологи объявили І уровень опасности (желтый).

Регионы, где ожидаются штормовые порывы ветра

Кроме того, на высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность, которой присвоен III уровень. На это стоит обратить особое внимание тем, кто встречает Новый год на карпатских горнолыжных курортах.

Районы, где объявлена снеголавинная опасность

В Киеве также ожидается облачная погода без осадков, но сильным ветром до 7-12 метров в секунду. Ночью температура составит 0…-2 градуса, днем потеплеет до +5…+7.

Ранее мы писали, что в Киеве еще больше потеплеет. Синоптики дали прогноз на ближайшие дни. Самая высокая температура прогнозируется в четверг, когда столбики термометров днем вырастут до +9 градусов.