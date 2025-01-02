"Українська бронетехніка" достроково виконала контракти з виробництва та постачання бронеавтомобілів "Новатор"

"Українська бронетехніка" достроково завершила виконання контрактів з виробництва та постачання бронеавтомобілів "Новатор". Про це повідомляється на Facebook-сторінці конструкторсько-виробничого підприємства.

"2024 рік був успішний для розвитку нашого автомобільного напрямку. На початку року ми запустили в серійне виробництво бронеавтомобіль "Новатор 2" та його версії. У вересні на виставці в Польщі представили абсолютно нову машину "Варта 2", випробування якої тривають зараз. Також у цьому році нам вдалося розробити, випробувати та запустити в серію дві модифікації СБА "Новатор" — санітарно-евакуаційний автомобіль та командно-штабний", — розповів генеральний директор ТОВ "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас.

За словами Владислава Бельбаса, у 2024 році компанія наростила виробництво бронеавтомобілів "Новатор" у більш ніж три рази порівняно з попереднім роком.

"Бронеавтомобіль "Новатор" за роки використання в боях різними користувачами повністю підтвердив свої технічні характеристики, надійність та якість. Компанія планує і надалі розвивати автомобільний напрям, зокрема, використовуючи СБА "Новатор" як базову платформу для інтеграції різноманітного корисного навантаження", — зазначив Бельбас.