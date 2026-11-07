Дві машини на годину: як водіям не стояти в черзі на заміну шин

Послуги шиномонтажу подорожчали на 20–30% через витрати на автономне живлення, енергоносії та матеріали

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В Україні розпал сезону заміни автомобільних шин, а сервіси працюють із підвищеним навантаженням. У дніпровському MegaBOX черги почалися близько тижня тому: водіям пропонують попередній запис, щоб не чекати на місці.

Про черги та попередній запис "Телеграфу" розповів працівник шиномонтажного сервісу MegaBOX у Дніпрі. Поряд із сезонною заміною шин майстри виконують ремонти, зокрема усувають проколи коліс.

Детальніше у матеріалі: "Ціни зросли на 30% і на це є причини: скільки коштує "перевзути" авто та що відбувається на шиномонтажах".

Як записатися на заміну шин

Для попереднього запису сервіс використовує EasyWeek, доступний через його сторінку в Instagram. Водій обирає конкретну дату для заміни шин.

"За годину приймаємо 2 машини, плюс ремонти – проколи колеса. У нас на сайті в Instagram є EasyWeek, який теж збільшився в ціні, де можна записатися на конкретну дату, щоб перевзути шини й не стояти в чергах", – розповів працівник MegaBOX.

Запис через EasyWeek дає змогу обрати дату заміни шин і не чекати в черзі Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Чому зросла вартість шиномонтажу

Порівняно з попереднім сезоном сервіс підвищив ціни на 20–30%, як раніше писав "Телеграф". Однією з причин стали відключення електроенергії: для роботи обладнання доводиться використовувати генератори й витрачати пальне.

"У зв’язку з відключеннями світла для роботи зараз потрібні генератори, які працюють на дизелі. А ціна дизеля перевалила за 100 грн. За годину його споживання – близько 4 літрів", – пояснив працівник сервісу.

Фарбування дисків дорожчає через імпортні фарби та витрати на електроенергію

Для автономної роботи MegaBOX використовує інвертор, генератор та акумулятори. Окремий інверторний генератор заряджає акумулятори під час відключень і також потребує пального. Вартість самого шиномонтажу залежить від діаметра коліс і типу автомобіля.

Зросли й витрати на матеріали та супутні роботи. Латки й пластирі подорожчали на 20%, стрічка важків для дисків вагою 60 грамів тепер коштує 12 гривень. Пара звичайних робочих рукавичок обходиться у 40 гривень, а вистачає її на один робочий день. Фарбування дисків стало дорожчим через вартість імпортних фарб та електроенергії для спеціальної печі, у якій їх запікають.

Раніше "Телеграф" також розповідав, яким водіям особливо важливо вчасно змінити літні шини на зимові та чому не варто відкладати це рішення.