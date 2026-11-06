Ні грама цукру в будинку: як живе і що їсть Юлія Гомбош, яка у 47 років підкорила світ (фото, відео)

Мешканка Ужгорода на змаганнях у Санта-Сусанні принесла дві золоті та одну срібну медаль у скарбничку України

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Абсолютна чемпіонка світу бодіфітнесу серед майстрів Юлія Гомбош любить батат і не тримає в будинку цукру. На початку своєї кар’єри вона носила коротку стрижку з поголеними скронями, але поступово прийшла до жіночності.

Про це "Телеграф" дізнався із соцмереж спортсменки. Юлія народилася 5 жовтня 1979 року, зараз їй 47 років.

Що їсть чемпіонка світу з бодіфітнесу

У 2017 році повідомлялося, що у неї троє дітей, проте докладнішої інформації про них чи чоловіка нам знайти не вдалося. Публікації чемпіонки у соцмережах переважно стосуються спорту та суміжних тем, наприклад, харчування.

У жовтні 2026 року вона показала, які продукти купує в магазині, і поділилася уподобаннями в їжі. Так, вона розповіла, що не тримає в будинку цукру, а чай і каву п’є без нього.

Спортсменка їсть певні частини пекінської капусти, свіжі огірки та обожнює кабачки, з яких готує оладки, вафлі та млинці.

Також Юлія не любить картоплі та гречки, оскільки не наїдається ними. Натомість вона віддає перевагу запеченому батату і пропареному рису басматі.

З м’ясних продуктів їй більше до смаку філе індички, ніж та ж сама частина курки. Однак від курячої печінки вона не відмовляється і дивується, чому не їла її у дитинстві. Також спортсменка любить пісні бульйони, які купує в ужгородському "Дасторі".

Від війни із собою до м’якої жіночності

Ми знайшли червневий пост Юлії, в якому вона розповіла про свою трансформацію. Зізнаємось, він нас дуже здивував.

"Колись мій шлях у бодібілдингу починався з настрою бійця. Моя зовнішність, мій характер, мій підхід до життя — все говорило про це. Я була схожа на воїна Спарти: коротке волосся з поголеними скронями. Мені здавалося, що результату можна досягти тільки через боротьбу, подолання і постійне напруження", — написала вона.

Юлія Гомбош із короткою стрижкою. Фото: uzhgorod.net.ua

Спортсменка наголосила, що чим глибше вивчала себе та жіночу природу, тим більше змінювалася. А одного разу їй захотілося відростити довге густе волосся.

"Я стала розуміти, що справжня сила жінки не в боротьбі. Вона в гармонії. Сьогодні моя філософія заснована на тому, що сексуальність може бути духовною, а духовність — сексуальною. Для мене це не протилежності, а дві сторони однієї цілісної жінки", – поділилася Юлія.

Сьогодні вона вважає, що жінка може бути сильною і водночас ніжною, впевненою та водночас чутливою. Може досягати цілей і при цьому дозволяти собі відпочивати, приймати допомогу і бути вразливою, тому що справжня жіноча сила народжується не з боротьби, а гармонії з собою.

Хто така Юлія Гомбош

Спортсменка з Ужгорода Юлія Гомбош стала абсолютною чемпіонкою світу з бодіфітнесу серед майстрів. Перемогу вона здобула на змаганнях IFBB Semi-Pro World Championships, що проходили 29 жовтня – 2 листопада 2026 року в іспанському місті Санта-Сусанна.

Спочатку українка виборола золоту нагороду у категорії бодіфітнесу серед майстрів віком 45–49 років, а потім здобула титул абсолютної чемпіонки світу серед майстрів.

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