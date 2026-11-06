Почав збирати через Україну: британець показав приголомшливий запас їжі на чорний день

Чоловік не планує зупинятись

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Британець здивував своїми величезними запасами їжі. Колишній військовий 71-річний Ієн Фергюсон запас понад 600 банок консервованої їжі.

Про це пише Мirror. За словами чоловіка, робити запаси та готуватись до дефіциту він почав у 2022 році.

Надихнула Ієна на такий крок війна в Україні. На чоловіка, який свого часу служи в армії, справило неабияке враження висвітлення збройного нападу на Україну. З 2022 року британець почав збирати консерви. Серед основних страв: рагу, супи, квасоля каррі, рисовий пудинг та фрукти.

єн Фергюсон запас понад 600 банок консервованої їжі

"Спочатку я думав, що дійду до 500, потім до 600, але не думаю, що зупинюся. У мене є рагу, супи, квасоля, каррі в бляшанці, рисовий пудинг, фрукти", — каже чоловік.

Попри те, що запас їжі вже налічує 600 банок чоловік не планує зупинятись. За його словами, він щотижня на закупах бере кілька додаткових баночок. Адже вважає, що шести банок на день буде більш ніж достатньо для нього самого і вистачить щонайменше на 100 днів.

Запаси британця

Британець розповів, що турбується не тільки про себе, а й про свою родину, друзів та знайомих. Саме тому робить такі великі запаси, щоб вистачило усім. Окрім їжі, Ієн має заводні радіоприймачі, туристичні плити, спальні мішки, трубки для фільтрації води, сокиру, пилу та інші основні інструменти, необхідні для збору речей для виживання в найближчому лісі.

Запаси британця

Чоловік наголосив, що його не хвилюють терміни придатності. Він сказав: "Люди одержимі термінами придатності та датами продажу. Потім вони йдуть купувати сигарети із зображеннями легень, переповнених раком. Ми дуже вибірково ставимося до попереджень, до яких звертаємо увагу".

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