Українка власноруч підняла підлогу на 12 см: "Дівчатка можуть робити те, що хочуть" (фото)

Роботу провела на вищому рівні

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Українка показала у мережі як зробила ремонт на балконі та підняла підлогу на 12 см. Жінка все робила своїми руками, без сторонньої допомоги.

Відповідний пост вона опублікувала у Threads. Відомо, що ремонт українка зробила ще у 2025 році, але тіки зараз поділилась своїм досягненням.

"Сьогодні побачила пост у дівчинки як вона прикрутила плінтус, і так прикольно, що дівчатка можуть робити те, що хочуть, і в них так круто виходить. І вирішила і себе похвалити, так що дивіться я підняла підлогу на балконі на 12 см, з утепленням і ізоляцією від вологи", — йдеться у повідомленні.

Допис про ремонт балкона

На фото видно, що до ремонту підлога на балконі була бетонна, але жінка вирішила виправити цю ситуацію. Спочатку вона зробила ізоляцію від вологи, а далі власноруч набила дошки, щоб підняти підлогу. Пустоту вона також заповнила, а зверху набила звичайний дерев'яний профіль. Таким чином українка підняла рівень підлоги на балконі та утеплила. Тобто тепер у ноги не буде віддавати холод від бетону.

Балкон до ремонту

Балкон під час ремонту

Балкон під час ремонту

Балкон після ремонту

У коментарях українки також ділились своїми успіхами в ремонтах. Так, одна жінка показала величезну котячу зону, яку організувала власноруч. У коментарях пишуть:

Майже 20 років тому робили ремонт. Чоловік зі свекром, два здорових мужика, намагались відбити плінтус старий дерев'яний з-під батареї. Не могли. Сказали, що пофарбують і так, і буде. Через 10 хвилин я винесла той плінтус їм в коридор. Мовчали.

А це я все своїми руцями зробила для моїх любимих хвостиків. Куплена тільки хатка що на верхній поличці.

Я сьогодні полагодила римські штори, розібрала механізм і виправила пошкодження троса.

Я розібрала диван, замінила поламані ламелі, перетягнула підкладочну тканину, все зібрала назад.

Раніше "Телеграф" розповідав, яке покриття на підлогу стелять замість керамічної плитки.