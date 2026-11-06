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Українка власноруч підняла підлогу на 12 см: "Дівчатка можуть робити те, що хочуть" (фото)

Автор
Тетяна Гришко
Дата публікації
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Ремонт Новина оновлена 06 листопада 2026, 22:17
Ремонт. Фото Колаж "Телеграфу"

Роботу провела на вищому рівні

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Українка показала у мережі як зробила ремонт на балконі та підняла підлогу на 12 см. Жінка все робила своїми руками, без сторонньої допомоги.

Відповідний пост вона опублікувала у Threads. Відомо, що ремонт українка зробила ще у 2025 році, але тіки зараз поділилась своїм досягненням.

"Сьогодні побачила пост у дівчинки як вона прикрутила плінтус, і так прикольно, що дівчатка можуть робити те, що хочуть, і в них так круто виходить. І вирішила і себе похвалити, так що дивіться я підняла підлогу на балконі на 12 см, з утепленням і ізоляцією від вологи", — йдеться у повідомленні.

Допис про ремонт балкона
Допис про ремонт балкона

На фото видно, що до ремонту підлога на балконі була бетонна, але жінка вирішила виправити цю ситуацію. Спочатку вона зробила ізоляцію від вологи, а далі власноруч набила дошки, щоб підняти підлогу. Пустоту вона також заповнила, а зверху набила звичайний дерев'яний профіль. Таким чином українка підняла рівень підлоги на балконі та утеплила. Тобто тепер у ноги не буде віддавати холод від бетону.

Балкон до ремонту
Балкон до ремонту
Балкон під час ремонту
Балкон під час ремонту
Балкон під час ремонту
Балкон під час ремонту
Балкон після ремонту
Балкон після ремонту

У коментарях українки також ділились своїми успіхами в ремонтах. Так, одна жінка показала величезну котячу зону, яку організувала власноруч. У коментарях пишуть:

  • Майже 20 років тому робили ремонт. Чоловік зі свекром, два здорових мужика, намагались відбити плінтус старий дерев'яний з-під батареї. Не могли. Сказали, що пофарбують і так, і буде. Через 10 хвилин я винесла той плінтус їм в коридор. Мовчали.
  • А це я все своїми руцями зробила для моїх любимих хвостиків. Куплена тільки хатка що на верхній поличці.
  • Я сьогодні полагодила римські штори, розібрала механізм і виправила пошкодження троса.
  • Я розібрала диван, замінила поламані ламелі, перетягнула підкладочну тканину, все зібрала назад.

Раніше "Телеграф" розповідав, яке покриття на підлогу стелять замість керамічної плитки.

Теги:
#Ремонт #Балкон