Жінка схудла на 127 кг і здійснила мрію життя: як їй це вдалося без дієт та голодування (фото)

Двічі худнула на десятки кілограмів

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32-річна британка Лорен Сміт двічі кардинально змінювала спосіб життя, щоб схуднути. Загалом вона скинула близько 127 кг. Це допомогло жінці наблизитися до давньої мрії – стати мамою.

Історію Лорен розповіло видання Mirror. Майже два роки вона разом із чоловіком, 35-річним Кеннетом, намагалася завагітніти. Та подружжя зіткнулося з проблемами фертильності: у Лорен діагностували гормональне порушення, а в Кеннета виявили низьку кількість сперматозоїдів.

Коли пара почала розглядати екстракорпоральне запліднення (ЕКЗ), з'ясувалося, що через надмірну вагу Лорен не відповідала вимогам для безкоштовного лікування в межах британської системи охорони здоров'я.

Як жінці вдалося схуднути

У вересні 2017 року Лорен взялася боротися із зайвою вагою. Тоді вона важила близько 127 кг і носила одяг 56-го розміру. Жінка долучилася до програми Slimming World, яка допомагає змінювати харчові звички без жорстких обмежень.

Лорен до схуднення Джерело: Mirror

За два роки Лорен скинула близько 60 кг. Однією з головних перешкод для неї був шоколад. Жінка стала уважніше стежити за харчуванням, відмовилася від великої кількості готових страв і частіше готувала вдома.

Наприклад, замість готових соусів для болоньєзе вона почала використовувати консервовані помідори та спеції. Також Лорен поступово додала фізичну активність і щодня виходила гуляти, навіть якщо спочатку прогулянка тривала лише 10 хвилин.

Другий етап схуднення та народження сина

Після народження доньки Лорен знову набрала вагу. Особливо це стало помітно під час пандемії COVID-19: через стрес і нудьгу вона повернулася до старих харчових звичок.

Бажання подарувати доньці братика чи сестричку додало жінці мотивації. Лорен знову звернулася до Slimming World і стала більше рухатися, зокрема багато гуляла з дитиною.

За два з половиною роки Лорен скинула ще близько 67 кг. Загалом за два етапи вона втратила близько 127 кг, хоча між ними знову набрала вагу.

Лорен після втрати ваги Джерело: Mirror

Зрештою подружжя знову скористалося ЕКЗ. Тепер у них є друга дитина – син Рубен, якому майже вісім місяців.

Родина Лорен Джерело: Mirror

Лорен зізнається, що найбільше їй допомогла не короткочасна дієта, а повна зміна способу життя та поступове формування нових звичок.

Раніше "Телеграф" розповідав, що чоловік схуд на 47 кг і для цього витрачав лише по 30 хвилин на день .