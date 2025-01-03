Похолодание и дождь со снегом. Какие "сюрпризы" приготовила погода в первую субботу года

Похолодание не продлится долго

После практически весенней погоды в первые дни года в Украине похолодает. В ночь на субботу местами ожидаются осадки.

Телеграф рассказывает о погоде в субботу, 4 января в Харькове, Запорожье, Днепре, Одессе и Львове. Прогноз погоды дал метеосайт sinoptik.ua.

Погода в Харькове в субботу, 4 января

Весь день небо будет покрыто облаками. Ночью возможен мелкий дождь со снегом, днем без осадков. Температура воздуха установится на уровне от +1 до –1 градуса.

Погода в Запорожье в субботу, 4 января

Днем в областном центре будет облачно, однако к вечеру прояснится. Ночью ожидается мелкий дождь, а днем осадков не будет. Ночью прогнозируется +1 +5 градусов, в дневные часы будет 0 +3 градуса.

Погода в Днепре в субботу, 4 января

В Днепре будет облачно, ночью ожидается дождь со снегом. Днем осадки прекратятся. Ночью столбики термометров покажут от 0 до 2 градусов тепла, днем — от 1 градуса мороза до 2 тепла.

Погода в Одессе в субботу, 4 января

На юге Украины будет теплее, к тому же в Одессе ожидается ясная погода. Осадков не предвидится. Ночью синоптики обещают от 0 до 2 градусов с отметкой "плюс". Днем будет 2-4 градуса тепла.

Погода во Львове в субботу, 4 января

Днем будет облачно с кратковременными прояснениями, однако к вечеру небо затянут плотные облака. Ночью возможен снег, днем без осадков. Ночью ожидается 1-2 градуса ниже нуля, днем 2-5 градусов мороза.

Ранее мы рассказали, какой будет погода в Украине на Крещение. По прогнозу синоптиков, в этот день средняя температура воздуха днем в Украине будет достигать +7…+9 градусов по Цельсию. В некоторых регионах пройдут дожди.