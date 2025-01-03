Мазут з російських танкерів дістався берегів Криму: де виявили забруднення (карта)

Наслідки екологічної аварії дісталися навіть узбережжя тимчасово окупованої Євпаторії

Небезпечний розлив нафтопродуктів із російських танкерів біля Криму може стати найбільшою екологічною катастрофою в історії Чорного моря. Забруднення швидко шириться узбережжям, завдаючи шкоди природі.

Мазут вже виявили у двох районах тимчасово окупованого Криму – на пляжі Керчі та поблизу озера Тобечик. Про це повідомило МНС РФ.

За словами представників окупаційної влади, "роботи із ліквідації забруднення" поблизу Тобечицького озера та на пляжі у Керчі нібито "були завершені" ще напередодні ввечері.

Місце аварії

Наслідки екологічного лиха дісталися навіть узбережжя тимчасово окупованої Євпаторії – місцеві мешканці повідомляють про птахів, забруднених мазутом на пляжах. Люди намагаються власними силами рятувати постраждалих тварин, відмиваючи їх звичайними мийними засобами для посуду.

15 грудня в Керченській протоці зазнали аварії два російські танкери – "Волгонефть 212" та "Волгонефть 239". З них витік особливо небезпечний мазут марки М100. Це паливо застигає навіть за теплої погоди й тоне у воді, через що його майже неможливо зібрати з моря.

Також повідомлялося, що з пляжів Анапи та Темрюкського району Краснодарського краю РФ вже вивезли 73 тисячі тонн чорного від мазуту піску. Хоча російські рятувальники заявляють про завершення прибирання, наслідки забруднення будуть відчутні ще довго.

В МНС Росії заявляють, що у світі ще ніколи не траплялося схожих аварій із мазутом М100. Наразі не існує дієвого способу очистити воду від цієї речовини. Рятувальники можуть тільки збирати мазут, який море викидає на берег.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що росіяни в окупованій Кирилівці добивають екологію. Там берег всіяний мазутом.