Мазут из российских танкеров добрался до берегов Крыма: где обнаружили загрязнение (карта)

Последствия экологической аварии достались даже побережью временно оккупированной Евпатории

Опасный разлив нефтепродуктов из российских танкеров возле Крыма может стать величайшей экологической катастрофой в истории Черного моря. Загрязнение быстро распространяется по побережью, причиняя вред природе.

Мазут уже обнаружили в двух районах временно оккупированного Крыма – на пляже Керчи и вблизи озера Тобечик. Об этом сообщило МЧС РФ.

По словам представителей оккупационных властей, "работы по ликвидации загрязнения" вблизи Тобечицкого озера и на пляже в Керчи якобы "были завершены" еще накануне вечером.

Место аварии

Последствия экологического бедствия достались даже побережья временно оккупированной Евпатории – местные жители сообщают о птицах, загрязненных мазутом на пляжах. Люди пытаются своими силами спасать пострадавших животных, отмывая их обычными моющими средствами для посуды.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение два российских танкера — "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Из них разлился особенно опасный мазут марки М100. Это топливо застывает даже в теплую погоду и тонет в воде, из-за чего его почти невозможно собрать с моря.

Также сообщалось, что с пляжей Анапы и Темрюкского района Краснодарского края РФ уже вывезли 73 тысяч тонн черного от мазута песка. Хотя российские спасатели заявляют о завершении уборки, последствия загрязнения будут ощутимы еще долго.

В МЧС России заявляют, что в мире еще никогда не бывало подобных аварий с мазутом М100. Пока не существует действенного способа очистить воду от этого вещества. Спасатели могут только собирать мазут, который море выбрасывает на берег.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что россияне в оккупированной Кирилловке добивают экологию. Там берег усеянный мазутом.