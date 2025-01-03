Чи мають право військові ТЦК схопити та силою утримувати чоловіка: є чітка відповідь

Військові ТЦК мають лише перевіряти документи та виписувати повістки, а затриманням порушників обліку займаються працівники поліції

Під час воєнного стану та мобілізації військові ТЦК мають право на перевірку військово-облікових документів та виписування повісток. Однак затримувати порушників мобілізації можуть лише працівники поліції.

Фахівці юридичної компанії INSEININ розповіли, що чоловіки мають перебувати на обліку у ТЦК за місцем проживання та прибути туди у разі повістки. Якщо особа ігнорує її, то тоді може відкритись адміністративна або кримінальна відповідальність.

"Військовозобовʼязані, які ухиляються від виконання правил військового обліку підлягають притягненню до адміністративної відповідальності. З цією метою поліція здійснює адміністративний розшук та доставлення порушників до районного ТЦК", пояснили у повідомленні.

Затримання порушника військового обліку має відбуватись працівниками поліції, якщо:

Зафіксоване порушення правил військового обліку у реєстрі військовозобовʼязаних.

Чоловік не має військово-облікового документа.

Військовозобовʼязаний не перебуває на військовому обліку або знятий з обліку.

Зафіксоване ухилення від виконання військового обовʼязку у вигляді неявки за повісткою.

Ігнорування направлення на проходження ВЛК.

Фахівці наголошують, що у військових ТЦК не має права на утримання військовозобов'язаного. Чоловіки, яких примусово доставили до ТЦК та СП, відмовляються від проходження ВЛК та мобілізації, можуть написати письмову відмову та вимагати негайного звільнення. Якщо військові продовжують утримувати особу, то єдиний спосіб вирішити це — звернення до поліції із заявою про позбавлення волі, тобто вчинення кримінального правопорушення.

Однак після звільнення з приміщення ТЦК особа не зможе надалі ухилятись від призову.

Раніше "Телеграф" писав про те, хто отримає відстрочку від мобілізації в січні.