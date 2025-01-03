Имеют ли право военные ТЦК схватить и силой удерживать мужчину: есть четкий ответ

Военные ТЦК должны только проверять документы и выписывать повестки, а задержанием нарушителей учета занимаются сотрудники полиции

Во время военного положения и мобилизации военные ТЦК имеют право на проверку военно-учетных документов и выписку повесток. Однако задерживать нарушителей мобилизации могут только сотрудники полиции.

Специалисты юридической компании INSEININ рассказали, что мужчины должны состоять на учете в ТЦК по месту жительства и прибыть туда в случае повестки. Если лицо игнорирует его, тогда может открыться административная или уголовная ответственность.

"Военнообязанные, которые уклоняются от выполнения правил военного учета, подлежат привлечению к административной ответственности. С этой целью полиция осуществляет административный розыск и доставку нарушителей в районный ТЦК", — пояснили в сообщении.

Задержание нарушителя военного учета должно производиться работниками полиции, если:

Зафиксировано нарушение правил военного учета в реестре военнообязанных.

У мужчины нет военно-учетного документа.

Военнообязанный не состоит на военном учете или снят с учета.

Зафиксировано уклонение от исполнения воинской обязанности в виде неявки по повестке.

Игнорирование направления на прохождение ВЛК.

Специалисты отмечают, что у военных ТЦК нет права на содержание военнообязанного. Мужчины, которых принудительно доставили в ТЦК и СП, отказываются от прохождения ВЛК и мобилизации, могут написать письменный отказ и потребовать немедленного освобождения. Если военные продолжают удерживать лицо, то единственный способ решить это – обращение в полицию с заявлением о лишении свободы, то есть совершении уголовного правонарушения.

Однако после освобождения из помещения ТЦК лицо не сможет в дальнейшем уклоняться от призыва.

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