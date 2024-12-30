Путін планував зустрітися з Трампом? Гордон спробував пояснити своє передбачення

Соцмережі відреагували на заяву Гордона їдкими коментарями та мемами

Український журналіст, засновник однойменного видання Дмитро Гордон заявив, що 30 грудня мала нібито відбутися зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна, на якій нібито мало вирішитися питання припинення російсько-української війни.

Про це він заявив під час стримування на своєму YouTube-каналі. Ця зустріч не відбулася, заявив Гордон.

Стрім журналіст запустив на YouTube о 22:00 30 грудня. За його словами, Путін і Трамп мали зустрітися для того, щоб провести переговори про завершення війни, або, як мінімум, її "гарячу фазу", але ця зустріч не відбулася. Чому так сталося, журналіст не пояснив.

Напередодні Гордон заявляв, що анонсував "історичну зустріч, яка зупинить гарячу фазу війни, якщо все буде гаразд". За його словами, мова нібито мала йти про таке:

Росія вимагала, щоб Україна не вступала до НАТО за жодних умов, навіть відстрочення виключалося;

введення миротворців із країн Європи та НАТО не допускається — замість них запроваджуються контингенти з Білорусі, Бразилії та Китаю (контингент у розмірі не більше 20 тисяч військових);

Трамп нібито запропонував створення демілітаризованої зони на 1300 км із миротворцями країн НАТО. Якщо Росія нападе на цей контингент, це прирівнюється до нападу на НАТО і задіяна 5 стаття НАТО.

Соцмережі відреагували на це мемами та фотожабами.

Як повідомляв "Телеграф", Дональд Трамп активно тисне на країни Європейського Союзу, намагаючись змусити їх надавати Україні більше воєнної допомоги.