В ряде регионов Украины гремели взрывы: что известно о ночной атаке
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Была зафиксирована работа ПВО
В ночь на 5 января россияне в очередной раз атаковали Украину. В результате обстрела взрывы прогремели в нескольких областях.
Мониторинговые Telegram-каналы пишут, что этой ночью противник запускал дроны-камикадзе "шахед". Была объявлена воздушная тревога. Работали средства противовоздушной обороны.
Взрывы раздались в следующих областях: Черниговской, Полтавской, Хмельницкой, Житомирской, Донецкой (Краматорск).
В полночь, как отмечается в пабликах, ситуация с атакой "шахедами" выглядела так:
- 2 дрона зафиксированы в районе Житомирской области;
- 3 "шахеда" — южнее Чернигова;
- 1 дрон пролетел Прилуки курсом западным;
- 2 дрона замечены на пересечении Сумской и Полтавской области;
- 2 БПЛА замечены северней Полтавы и еще два — западней Полтавы (курс западный);
- 1 дрон пролетает в районе Кременчуга в сторону Александрии
- 1 "шахед" курсом на/через Каменское;
- 2 БПЛА зафиксированы в районе Барвенково;
- 1 дрон пролетел Балаклею курсом западным;
- 2 беспилотника с Харьковской области перелетали в Полтавскую.
Ближе к 1:00 ситуация была следующей:
- 1 дрон с Житомирской области перелетал в Шепетовский район;
- 2 БПЛА с севера Киевской области перелетли в Житомирскую область
- 1 беспилотник пролетел Прилук курсом западным;
- 3 дрона с Днепропетровской области перелетали в Полтавскую;
- 1 дрон с Харьковской области перелетал в Полтавскую.
Ситуация по состоянию на 02:00
- 1 дрон подлетал к Кременчугу;
- 2 БПЛА зафиксированы северней Житомира, курс юго-западный;
- 1 дрон замечен над Нежином.
Ситуация по состоянию на 03:00
Последний зафиксированный "шахед" был в Сумской области и летел назад в сторону России.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 31 декабря россияне атаковали Запорожье. В городе раздались взрывы.