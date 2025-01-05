В ряде регионов Украины гремели взрывы: что известно о ночной атаке

Была зафиксирована работа ПВО

В ночь на 5 января россияне в очередной раз атаковали Украину. В результате обстрела взрывы прогремели в нескольких областях.

Мониторинговые Telegram-каналы пишут, что этой ночью противник запускал дроны-камикадзе "шахед". Была объявлена воздушная тревога. Работали средства противовоздушной обороны.

Взрывы раздались в следующих областях: Черниговской, Полтавской, Хмельницкой, Житомирской, Донецкой (Краматорск).

В полночь, как отмечается в пабликах, ситуация с атакой "шахедами" выглядела так:

2 дрона зафиксированы в районе Житомирской области;

3 "шахеда" — южнее Чернигова;

1 дрон пролетел Прилуки курсом западным;

2 дрона замечены на пересечении Сумской и Полтавской области;

2 БПЛА замечены северней Полтавы и еще два — западней Полтавы (курс западный);

1 дрон пролетает в районе Кременчуга в сторону Александрии

1 "шахед" курсом на/через Каменское;

2 БПЛА зафиксированы в районе Барвенково;

1 дрон пролетел Балаклею курсом западным;

2 беспилотника с Харьковской области перелетали в Полтавскую.

Ближе к 1:00 ситуация была следующей:

1 дрон с Житомирской области перелетал в Шепетовский район;

2 БПЛА с севера Киевской области перелетли в Житомирскую область

1 беспилотник пролетел Прилук курсом западным;

3 дрона с Днепропетровской области перелетали в Полтавскую;

1 дрон с Харьковской области перелетал в Полтавскую.

Ситуация по состоянию на 02:00

1 дрон подлетал к Кременчугу;

2 БПЛА зафиксированы северней Житомира, курс юго-западный;

1 дрон замечен над Нежином.

Ситуация по состоянию на 03:00

Последний зафиксированный "шахед" был в Сумской области и летел назад в сторону России.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 31 декабря россияне атаковали Запорожье. В городе раздались взрывы.