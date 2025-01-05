Укр

В ряде регионов Украины гремели взрывы: что известно о ночной атаке

Автор
Анастасия Мокрик
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В ночь на 5 января Украину атаковали дроны Новость обновлена 05 января 2025, 06:46
В ночь на 5 января Украину атаковали дроны. Фото Коллаж "Телеграфа"

Была зафиксирована работа ПВО

В ночь на 5 января россияне в очередной раз атаковали Украину. В результате обстрела взрывы прогремели в нескольких областях.

Мониторинговые Telegram-каналы пишут, что этой ночью противник запускал дроны-камикадзе "шахед". Была объявлена воздушная тревога. Работали средства противовоздушной обороны.

Взрывы раздались в следующих областях: Черниговской, Полтавской, Хмельницкой, Житомирской, Донецкой (Краматорск).

В полночь, как отмечается в пабликах, ситуация с атакой "шахедами" выглядела так:

  • 2 дрона зафиксированы в районе Житомирской области;
  • 3 "шахеда" — южнее Чернигова;
  • 1 дрон пролетел Прилуки курсом западным;
  • 2 дрона замечены на пересечении Сумской и Полтавской области;
  • 2 БПЛА замечены северней Полтавы и еще два — западней Полтавы (курс западный);
  • 1 дрон пролетает в районе Кременчуга в сторону Александрии
  • 1 "шахед" курсом на/через Каменское;
  • 2 БПЛА зафиксированы в районе Барвенково;
  • 1 дрон пролетел Балаклею курсом западным;
  • 2 беспилотника с Харьковской области перелетали в Полтавскую.

Ближе к 1:00 ситуация была следующей:

  • 1 дрон с Житомирской области перелетал в Шепетовский район;
  • 2 БПЛА с севера Киевской области перелетли в Житомирскую область
  • 1 беспилотник пролетел Прилук курсом западным;
  • 3 дрона с Днепропетровской области перелетали в Полтавскую;
  • 1 дрон с Харьковской области перелетал в Полтавскую.

Ситуация по состоянию на 02:00

  • 1 дрон подлетал к Кременчугу;
  • 2 БПЛА зафиксированы северней Житомира, курс юго-западный;
  • 1 дрон замечен над Нежином.

Ситуация по состоянию на 03:00

Последний зафиксированный "шахед" был в Сумской области и летел назад в сторону России.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 31 декабря россияне атаковали Запорожье. В городе раздались взрывы.

Теги:
#Украина #ПВО #Взрывы #Тревога #Атака #Дроны