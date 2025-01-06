"Надіслали не той текст": у мережі сміються з матюків Зеленського під час подкасту (фото, відео)

Українців вразила емоційність президента

Президент України Володимир Зеленський записав тригодинний подкаст з американським блогером Лексом Фрідманом. Під час розмови глава держави іноді не стримував емоцій та висловлювався нецензурно.

Загалом Зеленський вилаявся щонайменше чотири рази. Особливо українцям запам'яталася його фраза "це х**ня". Таким чином президент прокоментував поведінку західних союзників перед самим вторгненням Росії у 2022 році та їхні відмови як надавати Україні зброю, а також вводити проти Росії превентивні санкції.

У мережі одразу почали з'являтися меми на цю тему. Деякі з них обігрують саме ці слова президента.

Крім того, користувачі соцмереж шуткували й на інші теми, пов'язані з подкастом Зеленського. Зокрема, дехто пригадав і легендарного автора сатиричних п'єс Леся Подерв'янського.

Нагадаємо, політтехнолог Тарас Загородній прокоментував висловлювання Зеленського з подкасту з американським блогером, де глава держави обрав неформальний стиль спілкування з використанням матів. На думку експерта, президент останнім часом дозволяє собі використання нецензурних виразів і народу це заходить. Зокрема, це робиться, щоб привернути увагу США та президент Штатів Дональда Трампа.