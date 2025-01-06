"Отправили не тот текст": в сети смеются над матами Зеленского во время подкаста (фото, видео)

Украинцев поразила эмоциональность президента

Президент Украины Владимир Зеленский записал трехчасовой подкаст с американским блогером Лексом Фридманом. Во время разговора глава государства иногда не сдерживал эмоций и выражался нецензурно.

В общей сложности Зеленский выругался не менее четырех раз. Особенно украинцам запомнилась его фраза "это х**ня". Таким образом, президент прокомментировал поведение западных союзников перед самым вторжением России в 2022 году и их отказы как предоставлять Украине оружие, а также и вводить против России превентивные санкции.

В сети сразу же начали появляться мемы на эту тему. Некоторые из них обыгрывают именно эти слова президента.

Кроме того, пользователи соцсетей шутили и на другие темы, связанные с подкастом Зеленского. В частности, некоторые вспомнили и легендарного автора сатирических пьес Леся Подервянского.

Напомним, политтехнолог Тарас Загородний прокомментировал высказывание Зеленского из подкаста с американским блогером, где глава государства избрал неформальный стиль общения с использованием матов. По мнению эксперта, президент в последнее время позволяет использовать нецензурные выражения и народу это заходит. В частности это делается, чтобы привлечь внимание США и президента Штатов Дональда Трампа.