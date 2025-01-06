Провокація з ризиком для всієї Європи: Росія двічі вдарила в районі Запорізької АЕС

Це уже не перший раз, коли станція під загрозою

Запорізька атомна електростанція знову опинилася під загрозою через російсько-українську війну. 5 січня поблизу станції пролунали два потужні вибухи.

Спостерігачі Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), які перебувають на ЗАЕС, зафіксували вибухи о 12:45 та 15:45. Представники МАГАТЕ також повідомили про численні звуки кулеметної стрільби з території майданчика. За попередніми даними, постраждалих немає, пошкоджень обладнання не зафіксовано. Про це повідомляється на сайті Агентства.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі наголосив на неприпустимості будь-яких атак на атомні електростанції. Він закликав дотримуватися п'яти принципів захисту об'єкта, встановлених МАГАТЕ в Раді Безпеки ООН, та семи основних засад ядерної безпеки під час збройних конфліктів.

За останню добу спостерігачі МАГАТЕ відзначили значне посилення військової активності поблизу найбільшої в Європі АЕС. Зафіксовано численні вибухи на різних відстанях від станції.

Раніше "Телеграф" писав, що добудова енергоблоків №3 та №4 Хмельницької АЕС сприятиме енергетичній незалежності України і співпраці з США. У квітні 2024 року Кабмін схвалив рішення про добудову двох енергоблоків Хмельницької АЕС.