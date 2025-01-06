Провокация с риском для всей Европы: Россия дважды ударила в районе Запорожской АЭС

Это уже не первый раз, когда станция под угрозой

Запорожская атомная электростанция снова оказалась под угрозой из-за российско-украинской войны. 5 января вблизи станции прогремели два мощных взрыва.

Наблюдатели Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), находящиеся на ЗАЭС, зафиксировали взрывы в 12:45 и 15:45. Представители МАГАТЭ также сообщили о многочисленных звуках пулеметной стрельбы с территории площадки. По предварительным данным, пострадавших нет, повреждения оборудования не зафиксированы. Об этом сообщается на сайте Агентства.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси подчеркнул недопустимость каких-либо атак на атомные электростанции. Он призвал придерживаться пяти принципов защиты объекта, установленных МАГАТЭ в Совете Безопасности ООН, и семи основных принципов ядерной безопасности во время вооруженных конфликтов.

За последние сутки наблюдатели МАГАТЭ отметили значительное усиление военной активности вблизи крупнейшей в Европе АЭС. Зафиксированы многочисленные взрывы на разных расстояниях от станции.

Ранее "Телеграф" писал, что достройка энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС будет способствовать энергетической независимости Украины и сотрудничеству с США. В апреле 2024 года Кабмин одобрил решение о достройке двух энергоблоков Хмельницкой АЭС.