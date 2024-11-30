Ситуація зі світлом раптово погіршилась в одній з областей України: що відомо

Містяни подейкують про відключення енергоблоків однієї з АЕС

На Рівненщині у місті Вараш, де знаходиться АЕС, ввели аварійні відключення світла. Містяни подейкують про відключення енергоблоків.

Як зазначає мер Варашу Олександр Мензул, у місті посилено обмеження електроенергії.

"Аварійна обстановка в енергосистемі. Можливі позапланові відключення електропостачання", — йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що російська атака на критичну інфраструктуру Рівненської області призвела до перебоїв в електропостачанні. Наразі ситуація в регіоні залишається складною, тому обмеження електропостачання стають жорсткішими.

Водночас у Вараші місцеві пишуть про відключення енергоблоків Рівненської АЕС та відсутність світла у місті. Дехто каже, що сильно скаче напруга.

Нагадаємо, що РАЕС — перша в Україні атомна електростанція з енергетичним водо-водяним реактором. Вона розташована на західному Поліссі, біля річки Стир. Ця АЕС має чотири енергоблоки, що функціонують.

Додамо, що нещодавно три робочі атомні електростанції України, зокрема і РАЕС, знизили виробництво електроенергії після чергових російських атак на енергетичну інфраструктуру. Потужність було знижено на всіх дев’яти реакторах, а один реактор Рівненської АЕС відключено від мережі, повідомляли у МАГАТЕ.

Раніше "Телеграф" писав, що під час атак Росія найчастіше б'є по важливих об'єктах для роботи АЕС.