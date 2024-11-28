Вдарили біля АЕС? Що відомо про атаку по Рівненщині та яка ситуація зі світлом

Метою ранкової атаки був саме об’єкт енергетичної інфраструктури

Вночі та вранці 28 листопада могли бути завдані удари по підстанціям поблизу Рівненської атомної електростанції під час чергової атаки. Проте говорити про наслідки для енергосистеми ще зарано.

Про це в ефірі КИЇВ24 розповів директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко. Він підкреслив, що поки що можна лише спрогнозувати, куди били під час цієї атаки росіяни.

"Можна спрогнозувати, що було завдано ударів по критичній інфраструктурі, яка відповідає за передачу електроенергії із заходу на схід. Як правило, вони (росіяни, — Ред.) це роблять у таких масованих ударах. Були вибухи на Рівненщині та в самому Рівному. Можливо, було завдано ударів по якихось підстанціях поблизу Рівненської атомної електростанції", — сказав Омельченко.

У той же час, голова Рівненської обласної державної адміністрації Олександр Коваль пише у своєму Telegram-каналі, що метою ранкової атаки був саме об’єкт енергетичної інфраструктури.

"Попередньо – люди не постраждали. Без електропостачання 681 населений пункт. Водопостачання зі зниженим тиском у Рівному, селах Бабій, Горбаків, Воскодави, Чудниця, Ільїн, Дорогобуж, Мнишин, Подоляни, Шкарів, Горбів. Без води – Велика Омеляна, Груш, Гоща, Малинівка, Синів, Терентьєв, Симонов, Франівка. Усі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки", — повідомив він.

Коваль додав, що навчальні заклади Рівного та частини Рівненського району переведені на дистанційне навчання. Також цього дня біля житлових будинків, неподалік об’єкту, рятувальники розгорнули "Пункт Незламності".

"Найближчим часом енергетики почнуть відновлювати електропостачання. Насамперед повертатимуть світло до об’єктів критичної інфраструктури. Можливі перепади напруги. Прошу врахувати це при використанні чутливих електроприладів", — підсумував голова ОДА.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що вранці 28 листопада влаштували ракетну атаку на Україну. Крім ракетних пусків зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, Україні загрожують крилаті ракети "Калібр" із акваторії Чорного моря.