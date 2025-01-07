В Україні продають собаку із незвичайним забарвленням за ціною машини (фото)

Більшість вовни собаки білого кольору, але мордочка і невелика ділянка на спині — чорні

На популярній українській онлайн-платформі оголошень продають породистих собак із незвичайним забарвленням по 3 тисячі євро. Що цікаво, за цією ж ціною можна придбати, наприклад, автомобіль Daewoo Lanos.

В оголошенні зазначено, що продажем цуценят займається Розплідник Пуделів-Арлекін "Time for miracles". Зазначається, що господарів шукають для чорно-білого той-пуделя.

"При переїзді до нового будинку буде вакцинована, мати чіп, паспорт державного зразка, документи FCI — КСУ", — йдеться у повідомленні.

Цуценя має незвичайне забарвлення. Більшість вовни собаки білого кольору, але мордочка і невелика ділянка на спині — чорні.

Вказана вартість — 3 тисячі євро. Примітно, що за цю суму продають і автомобілі на майданчиках онлайн-оголошень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Києві за 200 тисяч гривень продають кота. Власник зазначив, що дорослого самця можна придбати за 5000 доларів, а кошенят за 2000 доларів. Відомо, що коти цієї породи відомі спокійним характером, великими розмірами та густою м’якою шерстю. У мережі показали, як вони виглядають.