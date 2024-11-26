В Одесі продають "убиту" квартиру подалі від центра та моря за шалені гроші

Квартира знаходиться біля парку Максима Горського в Малинівському районі

В одному з районів Одеси продають квартиру без належного ремонту за великі гроші. Відстань від моря та центру велика.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Там опублікували відео з тим, який вигляд має житло.

Авторка відео і сама заявила, що такі оселі ще існують. У квартирі немає ремонту, а також посеред кімнати розкидані речі у великій кількості.

"Не втрачайте свідомість. Такі квартири ще існують", — каже вона.

За її словами, квартира коштує понад 30 тис дол. Оселя знаходиться на першому поверсі та має загальну площу 55 метрів квадратних.

Авторка відео зазначила, що квартира знаходиться біля парку Максима Горського в Малинівському районі. "Телеграф" порахував та дізнався, скільки Хвилин від моря та центру Одеси.

Якщо врахувати відстань від пляжу "Чайки" до будинку, то це близько 6 км. Якщо йти пішки витрачається близько однієї години.

До центру Одеси близько 10 км. Якщо йти пішки, то це займе близько півтори години.

Раніше "Телеграф" писав, що у центрі Львова продають "убиту" квартиру, але за 20 тис. доларів.