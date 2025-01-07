В Украине продают собаку с необычным окрасом по цене машины (фото)

Большая часть шерсти собаки белого цвета, но мордочка и небольшой участок на спине — черные

На популярной украинской онлайн-платформе объявлений продают породистых собак с необычным окрасом по 3 тысячи евро. Что интересно, по этой же цене можно приобрести, например, автомобиль Daewoo Lanos.

В объявлении указано, что продажей щенков занимается Питомник Пуделей -Арлекинов "Time for miracles ". Отмечается, что хозяев ищут для черно- белого той-пуделя.

"При переезде в новый дом будет вакцинирована, иметь чип, паспорт государственного образца, документы FCI — КСУ", — говорится в сообщении.

Щенок имеет необычный окрас. Большая часть шерсти собаки белого цвета, но мордочка и небольшой участок на спине — черные.

Указанная стоимость — 3 тысячи евро. Примечательно, что за эту же сумму продают и автомобили на площадках онлайн-объявлений.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Киеве за 200 тысяч гривен продают кота. Владелец указал, что взрослого самца можно приобрести за 5000 долларов, а котят за 2000 долларов. Известно, что коты этой породы известны спокойным характером, крупными размерами и густой мягкой шерстью. В сети показали, как они выглядят.