Коли та за яких умов можна уникнути штрафу від ТЦК у 2025

Чи можна зменшити суму штрафу або оскаржити його

В Україні особи, які порушують чинний закон про посилення мобілізації, можуть отримати штраф та бути притягнутими до адміністративної відповідальності. Проте за певних умов з січня 2025 року громадяни можуть уникнути цього.

Про це розповіла керівниця практики цивільного права та процесу ЮК "Приходько та партнери" Ірина Ан та юрист практики військового права Данило Гончаренко, передає "РБК-Україна". За їх словами, можна не просто уникнути штрафу у певних випадках, а й зменшити суму вже отриманого.

Як уникнути штрафу від ТЦК у січні

Як наголосила Ан, уникнути штрафу з початку 2025 року за порушення військового обліку можна тільки тоді, коли особа визнана невинною у вчиненні такого порушення. До прикладу, громадянина не покарають за неявку до територіального центру комплектування (ТЦК), якщо на це була поважна причина.

Поважними причинами неявки є:

перешкода стихійного характеру;

хвороба особи із документальним підтвердженням;

воєнні дії на відповідній території та їх наслідки або інші обставини, які позбавили особу можливості особисто прибути у визначені пункт і строк;

смерть близького родича або близького родича його дружини (чоловіка).

"Ці обставини мають бути підтверджені відповідними доказами та документами. Проте важливо своєчасно повідомити ТЦК про наявність таких причин, інакше прийдеться оскаржувати накладений штраф та подавати відповідні докази вже до суду", – сказала вона.

Водночас Данило Гончаренко додав, що вже отриманий штраф від ТЦК можна оскаржити в судовому порядку. Громадянин має можливість зменшити його суму, а інколи навіть скасувати. Для цього треба отримати постанову про накладення штрафу, написати позовну заяву та в суді довести протиправність дій ТЦК та СП.

Раніше "Телеграф" розповідав, за яких умов поліція може затримати чоловіка і доставити його в ТЦК.