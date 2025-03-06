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Бронювання чи відстрочка? Юрист пояснила, що краще обрати

Автор
Кароліна Терещенко
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Автор
Бронь від мобілізації
Бронь від мобілізації. Фото Колаж "Телеграфу"

Закон забороняє бронювати тих, хто не підлягає мобілізації

Військовозобов’язані, які можуть бути заброньовані роботодавцем і мають підставу для відстрочки, не можуть отримати відразу два статуси. Тому чоловікам доводиться обирати.

Адвокат Дар’я Тарасенко пояснює, що поєднання двох статусів неможливе, принаймні офіційно. Постанова КМУ №76 визначає, що не підлягають бронюванню військовозобов’язані, які згідно із законом не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.

Тобто якщо людина має законну оформлену відстрочку, її не можуть забронювати.

Що краще: бронювання чи відстрочка

Як пояснює адвокатка, що з точки зору держави, пріоритетним є бронювання. Підприємства, що мають критично важливих працівників із відстрочкою, можуть зменшити свої квоти на бронювання. Тому якщо особа має можливість обрати, держава зацікавлена, щоб вона отримала бронь.

Однак при цьому виникає парадокс: чому закон забороняє бронювати тих, хто не підлягає мобілізації? Адвокатка вважає, що цей аспект просто не був врахований законодавцями.

З погляду військовозобов’язаного, вибір залежить від підстави для відстрочки та складності її оформлення.

Коли краще обрати відстрочку

Якщо підстава є стабільною і легко оформлюється. Наприклад, людина з інвалідністю, яка отримує пенсію, може отримати відстрочку через застосунок "Резерв+" автоматично. Вона продовжується без додаткових зусиль, тож у такому випадку доцільно обрати відстрочку.

Коли краще обрати бронювання

Якщо оформлення відстрочки складне або ризиковане. Наприклад, відстрочка за пунктом 13 (догляд за батьками з інвалідністю) потребує особистого подання документів кожні 3 місяці, що створює ризик мобілізації в проміжний період. У такому випадку бронювання є більш надійним варіантом, зазначає юристка.

Адвокатка Дар'я Тарасенко радить за можливості мати готовий пакет документів для відстрочки, навіть якщо ви вже отримали бронь. Це убезпечить вас на випадок змін у законодавстві або скасування бронювання роботодавцем.

Раніше "Телеграф" писав, чи забронюють "обмежено придатного" чоловіка, якщо він не пройшов ВЛК. Все залежить від того, що висвітиться в "Резерв+".

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#Мобілізація #відстрочка #Бронь від мобілізації