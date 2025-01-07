За кордон чи закордон. Як правильно писати українською

Треба запам'ятати просте правило

Деякі українці плутаються, коли правильно вживати "за кордон" та "закордон". Грамотними є обидва варіанти, проте вживаються залежно від контексту.

Роз'яснення, коли який варіант вживати дав портал "Мова. ДНК нації". Отже, закордон — це інші країни, а за кордон — напрямок (за межі країни, до чужоземної країни).

Таким чином, "закордон" вживаємо, коли говоримо про чужоземні країни. Приклади:

"Однієї морозної ночі спалахнув на економії великий хлів з вигодуваними для закордону сорока п’ятьма кабанами" (Є. Кротевич);

"Нібито й сіллю взялися з закордоном торгувати" (О. Гончар);

"Десять хвилин вони говорять про інститут, про знайомих, про закордон".

Водночас вираз "за кордон" обираємо, коли йдеться про напрямок. Приклади:

"Про закордон я мріяв тільки в дитинстві. Тому відрядження за кордон, хоч і не на зовсім постійну роботу, у Варшаву, мене дуже схвилювало і налякало" (О. Довженко);

"Князь Костянтин надумав вирядити мене за кордон як найкращого учня" (З. Тулуб).

Коли можуть бути правильними обидва варіанти:

Повернутися з-за кордону й повернутися з закордону (повернутися з чужоземної держави)

Подорожувати за кордоном (за межами своєї країни) і подорожувати закордоном (чужоземними країнами)

При цьому, говорячи про щось, що відбувається поза межами власної держави, використовується окреме написання — "за кордоном". Приклад: "Запізнився з одповіддю через те, що живу зараз за кордоном" (М. Коцюбинський).

Вираз "з-за кордону" використовується в сенсі з чужоземної держави. Приклад: "Примх, іграшок і розкошей з-за кордону не везли" (Я. Щоголів).

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