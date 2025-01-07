За кордон чи закордон. Як правильно писати українською
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Треба запам'ятати просте правило
Деякі українці плутаються, коли правильно вживати "за кордон" та "закордон". Грамотними є обидва варіанти, проте вживаються залежно від контексту.
Роз'яснення, коли який варіант вживати дав портал "Мова. ДНК нації". Отже, закордон — це інші країни, а за кордон — напрямок (за межі країни, до чужоземної країни).
Таким чином, "закордон" вживаємо, коли говоримо про чужоземні країни. Приклади:
- "Однієї морозної ночі спалахнув на економії великий хлів з вигодуваними для закордону сорока п’ятьма кабанами" (Є. Кротевич);
- "Нібито й сіллю взялися з закордоном торгувати" (О. Гончар);
- "Десять хвилин вони говорять про інститут, про знайомих, про закордон".
Водночас вираз "за кордон" обираємо, коли йдеться про напрямок. Приклади:
- "Про закордон я мріяв тільки в дитинстві. Тому відрядження за кордон, хоч і не на зовсім постійну роботу, у Варшаву, мене дуже схвилювало і налякало" (О. Довженко);
- "Князь Костянтин надумав вирядити мене за кордон як найкращого учня" (З. Тулуб).
Коли можуть бути правильними обидва варіанти:
- Повернутися з-за кордону й повернутися з закордону (повернутися з чужоземної держави)
- Подорожувати за кордоном (за межами своєї країни) і подорожувати закордоном (чужоземними країнами)
При цьому, говорячи про щось, що відбувається поза межами власної держави, використовується окреме написання — "за кордоном". Приклад: "Запізнився з одповіддю через те, що живу зараз за кордоном" (М. Коцюбинський).
Вираз "з-за кордону" використовується в сенсі з чужоземної держави. Приклад: "Примх, іграшок і розкошей з-за кордону не везли" (Я. Щоголів).
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