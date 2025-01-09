Ніколи не кажіть так: як назвати "хулігана" та "дебошира" українською

Є 9 слів, які можуть їх замінити

Дедалі більше українців свідомо переходять на мову, проте часто натрапляють на труднощі при пошуку питомих відповідників для звичних російських слів. Наприклад, замість запозичених слів "дебошир" та "хуліган" можна говорити красиві, колоритні українські слова.

Вчитель української мови Олександр Авраменко розповів, як правильно називати таких людей. За його словами, їх справді часто вживають мовці, хоч вони й приблуди.

"Дебошира" ми запозичили з французької мови, а "хулігана" – з англійської. Але в нашій мові є свої слова, якими називають зухвалих людей, які порушують громадський порядок. І вони не менш колоритні", — каже Олександр Авраменко.

Бешкетник — той, хто робить, зчиняє бешкет; учасник, призвідник бешкету.

Бешкетники свистіли пронизливо й неприємно (Ільч., Серце жде, 1939, 147);

Впіймати бешкетника не вдалось (Донч., VI, 1957, 146);

А також є й інші слова: шибеник, розбишака, задирака, заводіяка, шалапут, шибайголова, халамидник, паливода.

Усі ці слова – синоніми. Проте кожне з них має свої відтінки в значенні.

Взагалі, мовні знавці радять віддавати перевагу питомим українським словам. А ось запозичені вживати лише за крайньої потреби.

"І хоч шалапут і паливода – наші рідні слова, проте хай приводів їх вживати в нашому житті буде якнайменше", — підсумував мовознавець.

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