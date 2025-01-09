Борщ станет роскошью? В Украине в который раз подорожал один из ингредиентов

На украинском рынке наблюдается рост стоимости популярного овоща, что связано с малым предложением качественного товара

Овощи борщевого набора в Украине продолжают бить ценовые рекорды. Одним из таких продуктов является морковь, которая дорожает уже в течение нескольких недель. Основной причиной такой тенденции является уменьшение предложения качественной продукции.

Сейчас килограмм моркови можно приобрести в пределах 25-32 гривен, что на 10% дороже, чем неделей ранее. Цена колеблется в зависимости от качества и объемов товара, сообщили аналитики проекта EastFruit.

По их словам, очередное повышение цен в этом сегменте связано со стабильным спросом на качественную морковь, в то время как предложение такого товара сократилось.

"Многие производители уже заявили о завершении сезона реализации имеющихся запасов продукции. Часть фермерских хозяйств предлагает к продаже остаточные партии или вовсе воздерживаются от продаж, надеясь реализовать овощи ближе к весне по более высоким ценам", — пояснили аналитики.

Они добавляют, что сейчас стоимость моркови уже в среднем в 2,3 раза выше, чем в начале января 2024 года. Это объясняется сокращением урожая из-за погодных аномалий летом.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что из цитрусовых больше всего упало в цене в течение месяца.