Здорожчання не оминути. На скільки виросте ціна на сигарети у 2025 році

Акциз цигарок буде прив'язуватись до євро

Уже з 2025 року в Україні мають зрости ціни на сигарети, поступово подорожчання призведе до того, що одна пачка коштуватиме приблизно 200 грн. Цьогоріч очікується зростання у вартості десь на 40 грн.

Як зазначив журналіст та телеведучий Євген Плінський, цей законопроєкт є частиною виконання євроінтеграційних зобовʼязань.

"Сьогодні рівно місяць, як Парламент проголосував законопроєкт 11090, яким ставки акцизу на сигарети привʼязуються до Євро та за кілька років мають наблизитися до мінімально європейських. Звісно, що це суттєво вплине на вартість пачки сигарет, адже лише акциз буде 60-80 грн, а щорічне зростання буде приблизно по 23%", — йдеться у повідомленні.

Окрім виконання євроінтеграційних зобовʼязань, це законопроєкт збільшує акцизні відрахування в бюджет. А ці гроші дуже потрібні армії.

Йдеться про наступні цифри:

2025 року на 0,6 млрд грн.

2026 року — на 5 млрд грн.

2027 року — на 9,4 млрд грн.

2028 року — на 13,9 млрд грн.

Водночас зазначений законопроєкт і досі не підписав президент України Володимир Зеленський.

Скільки коштують сигарети зараз

В супермаркеті АТБ представлено чимало позицій за більш доступні ціни, проте більшість сигарет коштують дорожче 100 грн за одну пачку.

Ціна на сигарети:

Winston Blue — 120 грн

Marlboro Gold — 120 грн

Camel blue — 114,95 грн

Rothmans Blue (25 шт) — 114 грн

LD Blue (25 шт) — 114 грн

Стіки HEETS — 109,90 грн

Зауважимо, що після першого етапу підвищення акцизів пачка цигарок середньої цінової категорії може подорожчати з 87,14 до 92,8 грн. Але через чотири роки пачка сигарет коштуватиме близько 173 грн.

Далі ситуація буде наступна:

у 2025 році – 127,4 грн за пачку,

у 2026 році – 142,1 грн за пачку,

у 2027 році – 155,8 грн за пачку,

у 2028 році – 173,6 грн за пачку.

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